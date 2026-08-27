Seguridad
El PSOE pide más policías ante la «oleada de robos» en Marbella
«Vecinos, trabajadores y comerciantes tienen que sentirse seguros», señala la edil Isabel Pérez
El PSOE reclamó este miércoles al equipo de Gobierno de Marbella que refuerce la presencia de agentes de la policía local en el centro urbano ante los diferentes robos que, señala la formación socialista, se producen desde hace días en plena campaña veraniega en una de las zonas del municipio de mayor tránsito de turistas y vecinos.
La portavoz de la formación socialista, Isabel Pérez, señaló que la «oleada de robos» del centro urbano «genera inseguridad y preocupación entre los vecinos que viven en el centro y los trabajadores y comerciantes de la zona».
«Lo que está ocurriendo en el centro urbano no se puede normalizar. Los trabajadores, los vecinos y los comerciantes se tienen que sentir en un entorno seguro. Y eso no se está produciendo», agregó la edil, en un vídeo difundido a través de las redes sociales de la formación socialista.
En la grabación, Pérez pide a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, más agentes de policía en las calles de Marbella y dotados con más recursos para velar por la seguridad de vecinos y comerciantes.
«No queremos anuncios. Queremos más inversión en la policía local y que eso se traduzca y se note en más seguridad en las calles. Queremos un centro urbano de Marbella seguro y los vecinos y los trabajadores también lo exigen», agrega.
El centro urbano de Marbella es una de las zonas del municipio que cuenta con más número de cámaras de videovigilancia para tratar de garantizar la seguridad de los comerciantes y turistas que visitan la localidad.
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