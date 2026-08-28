El Ayuntamiento de Marbella y Telpark aplicarán tarifas reducidas en tres aparcamientos a lo largo de septiembre

El Ayuntamiento de Marbella ha renovado el acuerdo de colaboración con la empresa concesionaria Telpark para tratar de facilitar la movilidad en el centro de la ciudad y respaldar el comercio local mediante descuentos en tres aparcamientos.

La medida con la que el Consistorio trata de paliar una de las grandes deficiencias de la movilidad en el municipio estará disponible entre el 7 y el 29 de septiembre y permitirá a los usuarios estacionar durante 12 horas a precios reducidos a través de los pases Multipass en las instalaciones de Terrazas de Marbella, Marbell Center y Mercado Central.

Los pases permitirán a los usuarios dejar el vehículo durante 12 horas por 2,39 euros en Terrazas de Marbella; por 2,59 euros, en Marbell Center; y por 2,99 euros, en el Mercado de Marbella. Los usuarios podrán beneficiarse de estas tarifas mediante la adquisición de paquetes de cinco, diez y 20 pases, disponibles a través de la aplicación de Telpark.

Los paquetes Multipass también incluirán un 30 por ciento de descuento en la recarga de vehículos eléctricos hasta el próximo 31 de diciembre.

«Con Multipass, queremos ofrecer una respuesta sencilla a quienes necesitan aparcar en el centro con frecuencia y buscan previsibilidad, flexibilidad y un precio cerrado», señala el director de Operaciones Off-Street en Iberia de Telpark, Merry del Val.

El Ayuntamiento busca así también incentivar el comercio en el casco antiguo tras el final de la temporada veraniega.