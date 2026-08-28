Sanidad
Denuncian falta de personal en la oncología radioterápica del Hospital Costa del Sol de Marbella: "Su interrupción puede alterar las posibilidades de curación"
El sindicato Médico asegura que la prestación se enfrenta a la parálisis por falta de personal y la Junta de Andalucía señala que el sistema público andaluz garantiza la atención
La puesta en funcionamiento del servicio de oncología radioterápica en el Hospital Universitario Costa del Sol ha desatado la controversia entre la Junta de Andalucía y el Sindicato Médico de Málaga (SMM).
La central sindical aseguró ayer que, debido a la falta de planificación en la cobertura de personal esencial en el área de Radiofísica Hospitalaria, el servicio se enfrenta a una posible parálisis durante una semana, lo que interrumpiría las terapias ya iniciadas e imposibilitaría la atención a pacientes que necesiten un tratamiento oncológico urgente.
«La interrupción no programada de la radioterapia puede alterar gravemente las posibilidades de curación y la respuesta terapéutica de las patologías oncológicas, además de obstaculizar el control del dolor, sangrados, compresiones de estructuras vitales o déficits neurológicos», señaló la central sindical.
La Junta respondió que la puesta en marcha del servicio «se desarrolla de manera planificada y progresiva» tras obtener las certificaciones del Consejo de Seguridad Nuclear y completar la formación especializada que requiere el uso de un equipamiento de última tecnología y valorado en más de cuatro millones de euros.
«La atención radioterápica de los pacientes del Hospital Costa del Sol está completamente garantizada por el Sistema Sanitario Público de Andalucía», agregó el Gobierno regional.
28 profesionales
La Junta asegura que, para el uso de los equipamientos, ha incorporado de forma estable a 28 profesionales altamente cualificados, entre ellos, tres oncólogos radioterápicos, dos radiofísicos y 18 técnicos superiores de Radioterapia; y que ha iniciado el proceso para seleccionar a un tercer radiofísico.
El servicio de oncología radioterápica del Hospital Costa del Sol entró en funcionamiento en junio. Lo hizo, según el SMM, con un déficit de plantilla, lo que provocó que la unidad sólo prestara tratamientos paliativos .
El resto de pacientes tenía que desplazarse hasta el Hospital Universitario Virgen de La Victoria, lo que obligaba a personas con una alta fragilidad física y emocional a recorrer trayectos de más de 50 kilómetros durante pautas de, como mínimo, 30 sesiones.
Por otra parte, la central sindical aseguró que la falta de personal sanitario especializado hace que el equipamiento de oncología radioterápica opere al cinco por ciento de su capacidad total, con un único acelerador de funcionamiento.
La Junta desmintió el dato. «No refleja la realidad de este proceso de implantación», señaló.
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