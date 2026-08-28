Deportes
Renuevan dos pistas de tenis en un complejo deportivo de San Pedro
La actuación que ha permitido recuperar las superficies de juego, reforzar la seguridad y mejorar las prestaciones de ambas canchas
El Ayuntamiento de Marbella ha culminado la renovación integral de dos pistas de tenis del complejo Elena Benítez, ubicado en San Pedro Alcántara, una actuación que ha permitido recuperar las superficies de juego, reforzar la seguridad y mejorar las prestaciones de ambas canchas.
Los trabajos, que han contado con un plazo de ejecución de seis semanas, han permitido renovar dos superficies para la práctica del tenis que presentaban un importante desgaste por el uso y la falta de mantenimiento ante el paso del tiempo.
Las pistas cuentan con una superficie deportiva certificada para una velocidad media de juego y la señalización reglamentaria se ha realizado conforme a los criterios de la Real Federación Española de Tenis, mediante pinturas microtexturadas antideslizantes.
En una primera fase, se retiraron las juntas deterioradas y se sellaron con adhesivos elásticos de alta resistencia, al tiempo que se efectuó un pulido mecánico con diamante para nivelar la superficie.
La actuación también ha incluido la instalación de un sistema semielástico de resinas acrílicas avanzadas.
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