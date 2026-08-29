La escasez de mano de obra eleva el coste de la vivienda y paraliza proyectos en Marbella

La escasez de mano de obra cualificada está elevando los costes de ejecución de las viviendas y frenando algunas promociones ante las previsiones de falta de rentabilidad para constructoras e inmobiliarias en Marbella, un municipio cuyo desarrollo económico se encuentra estrechamente ligado a la compraventa de inmuebles.

«Existe demanda, pero la falta de oferta de mano de obra está generando una inflación en los costes de construcción que frena proyectos», advirtió ayer Manuel Burgos, portavoz de la Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad DOM3, a través de una nota de prensa.

Para tratar de paliar la falta de profesionales de la construcción en un municipio que alberga parte de las propiedades más valiosas de España y en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para amplios colectivos sociales, la asociación trabaja en acuerdos con centros educativos para capacitar a nuevas generaciones en «estos oficios indispensables».

DOM3 advirtió también de la «urgencia» de que Marbella y San Pedro cuenten con infraestructuras y una imagen que estén en consonancia con el «cliente final» de un mercado inmobiliario que, en buena parte, se destina a inversores de gran capacidad de compra.

«Si un comprador invierte millones de euros en la zona, exige infraestructuras de calidad, accesos impecables, carreteras asfaltadas e iluminadas, limpieza y soluciones de movilidad. Si cuidamos estos básicos, seremos un destino imbatible», señaló Charly Simon, otro representante del colectivo.

Ambos representantes destacaron también la adaptabilidad de la vivienda de alta calidad a las carencias del entorno de Marbella a través de la apuesta por las placas fotovoltaicas y de los sistemas eficientes de agua.

«Estos elementos convierten a estos residenciales en complejos autosuficientes», señalaron los portavoz de la asociación local de la vivienda de lujo.