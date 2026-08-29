Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atrapan a tres hombres que asaltaron un negocio en Cruz del HumilladeroConcentración en solidaridad con Ceuta en MálagaBatallas de "farmear aura" en MálagaMálaga estrena un gran mural inspirado en el Jardín Botánico La ConcepciónRecurren la ubicación del tercer hospital de Málaga por estar en una zona inundableDesmantelado otro asentamiento ilegal en el Parque CarnicerosVox exige auditar las subvenciones municipales a Cruz Roja MálagaEl Málaga CF negocia la cesión de Adam Aznou
instagramlinkedin

Mercado inmobiliario

La escasez de mano de obra eleva el coste de la vivienda y paraliza proyectos en Marbella

La asociación especializada en inmuebles de lujo DOM3 advierte también de la «urgencia» de que el municipio cuente con carreteras iluminadas y asfaltadas y limpieza

Un proyecto a mitad de construcción en Marbella. | L.O.

Un proyecto a mitad de construcción en Marbella. | L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

La escasez de mano de obra cualificada está elevando los costes de ejecución de las viviendas y frenando algunas promociones ante las previsiones de falta de rentabilidad para constructoras e inmobiliarias en Marbella, un municipio cuyo desarrollo económico se encuentra estrechamente ligado a la compraventa de inmuebles.

«Existe demanda, pero la falta de oferta de mano de obra está generando una inflación en los costes de construcción que frena proyectos», advirtió ayer Manuel Burgos, portavoz de la Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad DOM3, a través de una nota de prensa.

Para tratar de paliar la falta de profesionales de la construcción en un municipio que alberga parte de las propiedades más valiosas de España y en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para amplios colectivos sociales, la asociación trabaja en acuerdos con centros educativos para capacitar a nuevas generaciones en «estos oficios indispensables».

DOM3 advirtió también de la «urgencia» de que Marbella y San Pedro cuenten con infraestructuras y una imagen que estén en consonancia con el «cliente final» de un mercado inmobiliario que, en buena parte, se destina a inversores de gran capacidad de compra.

«Si un comprador invierte millones de euros en la zona, exige infraestructuras de calidad, accesos impecables, carreteras asfaltadas e iluminadas, limpieza y soluciones de movilidad. Si cuidamos estos básicos, seremos un destino imbatible», señaló Charly Simon, otro representante del colectivo.

Ambos representantes destacaron también la adaptabilidad de la vivienda de alta calidad a las carencias del entorno de Marbella a través de la apuesta por las placas fotovoltaicas y de los sistemas eficientes de agua.

Noticias relacionadas y más

«Estos elementos convierten a estos residenciales en complejos autosuficientes», señalaron los portavoz de la asociación local de la vivienda de lujo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenida en Málaga una falsa abogada por estafar 100.000 euros en la compraventa de un inmueble de lujo en Marbella
  2. Crimen en Marbella: hallan muerto a un joven con dos tiros en el abdomen
  3. Detenido un 'narco total' en Marbella: lideraba un grupo que traficaba con marihuana al por mayor para financiar los envíos de cocaína desde Bolivia
  4. La Cheesequería abre su nueva tienda en Marbella y regalará 1.000 tartas de queso por la inauguración
  5. El PSOE pide un transporte urbano 'a la altura' de Marbella
  6. Starlite Marbella, puente de artistas entre España y América Latina
  7. Vecinos de San Pedro Alcántara celebran la Fiesta de la Sardina este sábado
  8. Marbella destina 100.000 euros a colectivos sociales

La escasez de mano de obra eleva el coste de la vivienda y paraliza proyectos en Marbella

El Marbella FC cuenta ya con la financiación para ejecutar el estadio: "Es un proyecto único"

Denuncian falta de personal en la oncología radioterápica del Hospital Costa del Sol de Marbella: "Su interrupción puede alterar las posibilidades de curación"

Renuevan dos pistas de tenis en un complejo deportivo de San Pedro

Renuevan dos pistas de tenis en un complejo deportivo de San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella y Telpark aplicarán tarifas reducidas en tres aparcamientos a lo largo de septiembre

La Velá de Istán 2026 ilumina este fin de semana el pueblo con 17 actuaciones: programa, horarios y autobús desde Marbella

La Velá de Istán 2026 ilumina este fin de semana el pueblo con 17 actuaciones: programa, horarios y autobús desde Marbella

El PSOE pide más policías ante la «oleada de robos» en Marbella

El PSOE pide más policías ante la «oleada de robos» en Marbella

Cerca de 670.000 euros en ayudas para las entidades deportivas de Marbella

Cerca de 670.000 euros en ayudas para las entidades deportivas de Marbella
Tracking Pixel Contents