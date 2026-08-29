El Marbella FC cuenta ya con la financiación para ejecutar el estadio: "Es un proyecto único"

El representante del Marbella FC, el exjugador de fútbol del Real Madrid o Espanyol de Barcelona entre otros equipos, Esteban Granero, aseguró ayer que el conjunto blanquillo tiene la «financiación asegurada» para acometer las obras de construcción del estadio de Marbella.

«Es un proyecto único, un estadio magnífico. La financiación está asegurada», señaló Granero en la presentación de las equipaciones con las que jugará el Marbella F.C en la temporada 2026-2027.

El proyecto contará con una inversión que rondará los 130 millones de euros, lo que lo convierten en uno de los de mayor presupuesto en Marbella y el resto de la Costa del Sol. «Se trata de un presupuesto de una dimensión importante y no es fácil», agregó.

El Marbella F.C ejecutará las actuaciones después de que el Ayuntamiento entregara a la fundación del conjunto blanquillo el proyecto del estadio a través de una concesión demanial -sin ningún proceso de selección ni concurrencia- que contempla un periodo de explotación de 75 años a cambio de un canon anual de cerca de 221.00 euros.

El futuro estadio, ubicado en pleno centro urbano de Marbella, contará, según el proyecto presentado, con un centro de alto rendimiento, un hotel de 90 habitaciones, un aparcamiento con plazas para mil vehículos y un área de comercial y de restauración. También habrá un campo de fútbol con un aforo para 10.000 personas.

El Ayuntamiento de Marbella prevé que el plazo de ejecución de las obras ronde los dos años y medio desde el inicio de las actuaciones.

El Ayuntamiento tuvo que cerrar de urgencia el Estadio Lorenzo Cuevas en la primavera de 2021 después de que una empresa especializada acreditara el riesgo de derrumbe de una infraestructura inaugurada en 1975 y que, durante sus años de vida útil, apenas experimentó actuaciones de renovación. Desde entonces, Marbella carece de un estadio de fútbol.

En el estadio actuaron artistas de la talla de Michael Jackson, Tina Turner, Queen o Prince.

Mejoras en San Pedro

El Ayuntamiento ha renovado la pista de fútbol sala del polideportivo El Arquillo, en San Pedro, cuya superficie se encontraba desgastada y la pintura levantada en varias zonas, parches irregulares y fisuras, lo que elevaba el riesgo de caídas de los deportistas.

Las actuaciones han incluido el sellado de las grietas, el saneado y la regularización del firme y una limpieza exhaustiva previa a la aplicación del nuevo sistema de acabado.

Sobre la base ya reparada se ha aplicado una imprimación consolidante y dos capas de revestimiento deportivo de alta resistencia, diseñado para soportar el uso intensivo y la exposición a las condiciones meteorológicas.

La actuación también ha incluido el nuevo marcaje reglamentario de la pista central y las dos pistas transversales para aumentar su versatilidad.