El artista Salvador Calvo expondrá en Marbella en septiembre

El Centro Cultural Cortijo Miraflores acogerá la exposición ‘Décadas de sueños en color’, un recorrido por la obra del artista Salvador Calvo, cuya inauguración se celebrará el jueves, a las 18.30 horas, y se prolongará hasta el día 28 de septiembre.

La muestra, comisariada por Pedro Manuel Molina Peña, invita al espectador a adentrarse en una propuesta plástica caracterizada por la depuración visual, la maestría cromática y la contención geométrica.

La exposición reúne una selección de trabajos del reconocido pintor, nacido en Istán, cuya trayectoria internacional abarca más de cuatro décadas de creación en España, distintos países de Europa y Estados Unidos.

La propuesta plantea un viaje a la esencia del color, la atmósfera y la pureza formal a través de un lenguaje basado en la abstracción.

En sus lienzos, el color se expande mediante velos y tonalidades tenues que evocan atmósferas orgánicas, la luz matinal o la serenidad del mar.

Sobre estos campos cromáticos suaves y graduales, Calvo incorpora líneas sutiles y precisas que actúan como elemento estructurante y establecen un diálogo entre la volatilidad del pigmento y la contundencia de la geometría.

Salvador Calvo ha desarrollado una prolífica e ininterrumpida carrera artística de proyección internacional. Desde sus primeras exposiciones a finales de los años sesenta en el Museo de Málaga y en Madrid, su trabajo ha pasado por centros de arte y galerías de Estados Unidos, Europa y África.