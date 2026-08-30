Marbella necesita 605 plazas de geriatría para igualar la media nacional

Marbella y San Pedro Alcántara requieren 605 plazas más en residencias de mayores para igualar la media nacional, cifrada en 4,05 plazas por cada cien personas de 65 años o más, según el Imserso.

El municipio cuenta con una oferta mínima verificada de 506 plazas en geriátricos, mientras que debería disponer de una oferta de 1.111 plazas para atender a un colectivo de vecinos que representa el 17 por ciento de los cerca de los 160.500 habitantes empadronados, según recoge un estudio de viabilidad económica elaborado por el Ayuntamiento y al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

El municipio cuenta con los geriátricos DomusVi Azalea, Bouco Puerto Banús y Puente Romano, Seniors Marbella y Residencia El Carmen que ofrecen en conjunto las 506 plazas verificadas.

El informe agrega en un escenario ampliado de oferta una residencia ubicada en el término municipal de Benahavís, que cuenta con 98 plazas, lo que arroja una suma total de 604 plazas, una cifra aún muy lejana de la que necesitaría el municipio para igualar la media de España.

«Marbella presenta déficit estructural de plazas en todos los escenarios razonables. Incluso si se incorpora la oferta ampliada hasta 604 plazas, el municipio seguiría por debajo del estándar medio español y mantendría una insuficiencia muy significativa de plazas», señala el estudio.

El informe, de 64 páginas de extensión, destaca también el escaso número de plazas concertadas para los usuarios de las residencias, 187, lo que equivale al 0,68 por ciento por cada cien personas de 65 años o más. «Desde una óptica de servicio público, este dato es probablemente el más relevante de todo el estudio. Marbella puede tener una oferta privada visible, pero su dotación concertada y económicamente accesible sigue siendo muy reducida», señala el informe.

Una residencia insuficiente

El Gobierno local confía en que, en el transcurso de 2027, entre en funcionamiento la residencia de mayores de Trapiche del Prado, aunque lo hará de forma gradual.

El equipamiento contará con 72 plazas, por lo que su aportación a la oferta agregada del municipio apenas servirá para reducir el déficit de la media local respecto a la española.

Por otra parte, una de cada tres plazas de la residencia, uno de los equipamientos más esperados durante décadas por los vecinos del municipio, será privada.

De las 72 plazas, que estarán distribuidas en 44 habitaciones, 26 serán de carácter privado, cerca del 35 por ciento; 43, concertadas, en torno al 60 por ciento; y sólo tres serán sociales, lo que representará el cuatro por ciento del total, según el Estudio de Viabilidad.

La concesionaria cobrará unos 2.700 euros al mes por cada una de las plazas privadas y 2.000 euros mensuales por cada una de las concertadas; y explotará el equipamiento, al menos, 13 años sin pagar canon al Ayuntamiento, aunque tendrá que invertir unos 2,5 millones de euros en equipamientos.

Según el estudio, la residencia de mayores abrirá sus puertas en 2027 con una oferta de 59 plazas entre la totalidad de las concertadas y las sociales y la mitad de las privadas; y culminará la oferta de las plazas privadas en el transcurso de 2028.

Décadas de retraso

La residencia, aún en construcción, es uno de los equipamientos que más años de retraso acumula en Marbella. El Gobierno local puso la primera piedra en 2009 y, desde entonces, ha anunciado la puesta en servicio del equipamiento en diversas ocasiones.

La residencia se construye en una parcela de unos 10.000 metros cuadrados situada al norte del centro urbano. El terreno fue cedido al Ayuntamiento en 1992 por una familia de Marbella con el compromiso de destinarlo a un equipamiento para personas mayores.