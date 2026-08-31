Marbella mejora su posicionamiento en Inglaterra como destino de golf

Marbella trata de mejorar su posicionamiento en el segmento turístico del golf con su presencia en un torneo que reúne a reconocidos jugadores que han formado parte de a élite mundial de este deporte y que se disputa en Inglaterra.

El Ayuntamiento considera que el golf es uno de los segmentos más importantes del sector del turismo para generar visibilidad y notoriedad de la marca Marbella; para atraer al municipio visitantes de alta capacidad de compra; e intentar diversificar una economía local estrechamente vinculada con el turismo de sol y playa y la construcción.

Marbella se promociona en el Legends Tour

Durante el torneo Legends Tour, que se desarrolla en el Chart Hills Golf Club, en Kent, la presentación local cuenta con un expositor promocional propio desde el que difunde los reclamos turísticos del municipio, especialmente los relacionados con el segmento del golf, con material especializado y merchandising dirigido a jugadores, profesionales y aficionados.

«Esta presencia nos permite proyectar la oferta de Marbella en uno de nuestros mercados prioritarios y, al mismo tiempo, establecer contactos profesionales que pueden traducirse en nuevas oportunidades para atraer visitantes a la ciudad», señala la directora general de Turismo de Marbella, Laura de Arce.

Reuniones con operadores turísticos británicos

La acción incorpora también reuniones de trabajo con Golfbreaks y Your Golf Travel, dos de los principales especialistas del Reino Unido en la organización y comercialización de viajes vinculados con la práctica del golf.

«Estos encuentros nos permiten presentar directamente la ciudad a importantes prescriptores del sector, fortalecer las relaciones profesionales y explorar nuevas vías de colaboración en un mercado tan relevante para el destino como el británico», señala la responsable municipal.

Representantes municipales han asistido además a la entrega de un premio que incluye una estancia de dos noches en un hotel de Marbella.

Golf, alojamiento, gastronomía y ocio

Kent, la ciudad inglesa que alberga el torneo, reúne unas condiciones «excepcionales» para la práctica de este deporte prácticamente durante todo el año y lo complementa con una propuesta de alojamiento de alta calidad, gastronomía, ocio, bienestar y compras, explica el Ayuntamiento.

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«La presencia en Kent da continuidad a la asistencia de la localidad en diferentes pruebas del torneo y consolida una línea de trabajo que combina promoción, comercialización y relaciones profesionales para seguir fortaleciendo el liderazgo de la ciudad como destino europeo de golf», señala de Arce.