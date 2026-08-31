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Marbella abre el plazo de matriculación para los cursos de Arte y Cultura: fechas y talleres disponibles
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de septiembre en Marbella, mientras que en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía serán del 2 al 9 de septiembre
El Ayuntamiento de Marbella abre este martes el plazo de matriculación para los cursos de Arte y Cultura en Marbella, departamento de la delegación municipal del ramo dedicado a la Educación Permanente de Personas Adultas y a la Participación Sociocultural de la ciudadanía.
El periodo para formalizar las inscripciones en las sedes de Marbella permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre, mientras que los nuevos alumnos podrán acceder a las plazas disponibles a partir del día 3.
Cursos para mayores de 18 años
La programación ofrece formación y actividades en ámbitos muy diversos, desde disciplinas artísticas hasta materias educativas, ocupacionales y tradicionales, y está abierta a cualquier persona mayor de 18 años, con independencia de su edad o nivel de estudios.
En Marbella, se impartirán talleres de Armonía Corporal y Baile Flamenco; Bordado a Mano y Patchwork, Cerámica y Torno, Corte y Confección, Dibujo-Pintura, Fotografía Analógica y Digital o Guitarra Flamenca.
En San Pedro Alcántara y el distrito de Nueva Andalucía, el periodo de matriculación para los talleres serán del dos al nueve de septiembre.
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