Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expediente sancionador a Emasa por un vertidoEncontrar habitación asequible en MálagaEl cuadro de las Ánimas Benditas en MálagaIncendio arrasa una nave en Alhaurín el GrandeCuando Málaga cerraba por vacacionesMás de 800 muerto en Nepal por la riadaDebut del nuevo Unicaja de Txus VidorretaCrónica del Madrid-Málaga
instagramlinkedin

Ocio

Marbella abre el plazo de matriculación para los cursos de Arte y Cultura: fechas y talleres disponibles

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de septiembre en Marbella, mientras que en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía serán del 2 al 9 de septiembre

Marbella abrirá el 1 de septiembre el plazo de matriculación para los cursos de Arte y Cultura

Marbella abrirá el 1 de septiembre el plazo de matriculación para los cursos de Arte y Cultura / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella abre este martes el plazo de matriculación para los cursos de Arte y Cultura en Marbella, departamento de la delegación municipal del ramo dedicado a la Educación Permanente de Personas Adultas y a la Participación Sociocultural de la ciudadanía.

El periodo para formalizar las inscripciones en las sedes de Marbella permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre, mientras que los nuevos alumnos podrán acceder a las plazas disponibles a partir del día 3.

Cursos para mayores de 18 años

La programación ofrece formación y actividades en ámbitos muy diversos, desde disciplinas artísticas hasta materias educativas, ocupacionales y tradicionales, y está abierta a cualquier persona mayor de 18 años, con independencia de su edad o nivel de estudios.

En Marbella, se impartirán talleres de Armonía Corporal y Baile Flamenco; Bordado a Mano y Patchwork, Cerámica y Torno, Corte y Confección, Dibujo-Pintura, Fotografía Analógica y Digital o Guitarra Flamenca.

Noticias relacionadas

En San Pedro Alcántara y el distrito de Nueva Andalucía, el periodo de matriculación para los talleres serán del dos al nueve de septiembre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents