El PSOE destaca una inversión de 1,4 millones del Gobierno para renovar el centro de gimnasia rítmica de Marbella

El PSOE destaca la inversión de 1,4 millones de euros comunitarios que ha aportado el Gobierno central para financiar la renovación integral del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Gimnasia Rítmica y que consolida a la ciudad como un referente internacional para la práctica y el entrenamiento de este deporte.

«Esta inversión se ha hecho gracias al dinero aportado por el Gobierno de España. Esa es la apuesta del gobierno de Pedro Sánchez para apoyar el deporte en el municipio. Es una inversión apoyada por el Gobierno del PSOE aunque la alcaldesa, Ángeles Muñoz, haya corrido mucho para eliminar el cartel que lo anuncia», señala la portavoz de la formación socialista, Isabel Pérez.

Una cubierta de 17 metros

Las actuaciones han posibilitado la modernización de las instalaciones, comenzando por la renovación integral de la cubierta, que ahora alcanza una altura de 17 metros y elimina las limitaciones existentes hasta ahora en algunas zonas del pabellón.La mejora ha hecho posible duplicar la capacidad deportiva del recinto, al pasar de dos a cuatro tapices de competición, el mayor número de tapices que existe actualmente en España.

Mejoras en eficiencia energética

La actuación ha permitido también mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad del recinto deportivo. En este sentido, se ha dotado al edificio de una nueva envolvente térmica que permite mantener una temperatura estable durante todo el año, reduciendo al mínimo la necesidad de climatización convencional y el consumo energético.