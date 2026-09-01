Ayudas
Campaña de las pymes de San Pedro Alcántara para facilitar la vuelta a los colegios
La asociación lanza tarjetas de descuento para ayudar a las familias en el gasto de material escolar y fomentar el comercio local
La Asociación de Empresarios y Profesionales de San Pedro Alcántara (Apymespa) pone en marcha una campaña para facilitar a las familias la adquisición de material y productos necesarios para la vuelta al colegio y, al mismo tiempo, contribuir a dinamizar el comercio local.
La iniciativa se articula mediante tarjetas de descuento, cuyo reparto cuenta con la colaboración activa de las ampas de los centros educativos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía y de DYA Málaga y que pueden utilizarse en los establecimientos participantes.
«Lo que se pretende es acercar a la familia al comercio y a la inversa, en un momento en el que el comienzo del curso supone un importante desembolso para los hogares, con gastos relacionados con mochilas, libros y todo lo que conlleva la vuelta a la rutina», señala la vicepresidenta de la asociación, Cristina Pérez.
Para la gerente de DYA Málaga, Paqui Muñoz, la iniciativa «constituye una manera de ayudar a la población de esta zona».
La colaboración entre Apymespa y DYA alcanza su tercer año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenida en Málaga una falsa abogada por estafar 100.000 euros en la compraventa de un inmueble de lujo en Marbella
- Marbella 1949
- El Marbella FC cuenta ya con la financiación para ejecutar el estadio: 'Es un proyecto único
- Polémica con el servicio de oncología radioterápica en el Costa del Sol: 'Su interrupción puede alterar las posibilidades de curación
- Crimen en Marbella: hallan muerto a un joven con dos tiros en el abdomen
- La Cheesequería abre su nueva tienda en Marbella y regalará 1.000 tartas de queso por la inauguración
- Marbella destina 100.000 euros a colectivos sociales
- La Vuelta a España volverá a pasar por San Pedro Alcántara ocho años después