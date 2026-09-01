Campaña de las pymes de San Pedro Alcántara para facilitar la vuelta a los colegios

La Asociación de Empresarios y Profesionales de San Pedro Alcántara (Apymespa) pone en marcha una campaña para facilitar a las familias la adquisición de material y productos necesarios para la vuelta al colegio y, al mismo tiempo, contribuir a dinamizar el comercio local.

La iniciativa se articula mediante tarjetas de descuento, cuyo reparto cuenta con la colaboración activa de las ampas de los centros educativos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía y de DYA Málaga y que pueden utilizarse en los establecimientos participantes.

«Lo que se pretende es acercar a la familia al comercio y a la inversa, en un momento en el que el comienzo del curso supone un importante desembolso para los hogares, con gastos relacionados con mochilas, libros y todo lo que conlleva la vuelta a la rutina», señala la vicepresidenta de la asociación, Cristina Pérez.

Para la gerente de DYA Málaga, Paqui Muñoz, la iniciativa «constituye una manera de ayudar a la población de esta zona».

La colaboración entre Apymespa y DYA alcanza su tercer año.