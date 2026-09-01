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Campaña de las pymes de San Pedro Alcántara para facilitar la vuelta a los colegios

La asociación lanza tarjetas de descuento para ayudar a las familias en el gasto de material escolar y fomentar el comercio local

Las pymes de San Pedro Alcántara lanzan unas tarjetas descuento para esta vuelta al colegio.

Las pymes de San Pedro Alcántara lanzan unas tarjetas descuento para esta vuelta al colegio. / l.o.

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Marcel Vidal

Marbella

La Asociación de Empresarios y Profesionales de San Pedro Alcántara (Apymespa) pone en marcha una campaña para facilitar a las familias la adquisición de material y productos necesarios para la vuelta al colegio y, al mismo tiempo, contribuir a dinamizar el comercio local.

La iniciativa se articula mediante tarjetas de descuento, cuyo reparto cuenta con la colaboración activa de las ampas de los centros educativos de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía y de DYA Málaga y que pueden utilizarse en los establecimientos participantes.

«Lo que se pretende es acercar a la familia al comercio y a la inversa, en un momento en el que el comienzo del curso supone un importante desembolso para los hogares, con gastos relacionados con mochilas, libros y todo lo que conlleva la vuelta a la rutina», señala la vicepresidenta de la asociación, Cristina Pérez.

Para la gerente de DYA Málaga, Paqui Muñoz, la iniciativa «constituye una manera de ayudar a la población de esta zona».

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La colaboración entre Apymespa y DYA alcanza su tercer año.

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