Ecologistas advierten de la «privatización» del litoral de Marbella

Ecologistas Malaka denunció este lunes dos proyectos impulsados por el Ayuntamiento de Marbella que, de concretarse, supondrían el uso privativo de terrenos públicos en primera línea de playa y la alteración del entorno dunar del litoral, que se caracteriza por su alto valor ecológico.

El colectivo ambientalista ha presentado alegaciones contra una actuación para construir un club de playa con una concesión de 50 años en la zona de El Ancón que supondría ocupar de forma «privada y lucrativa» terrenos que, según Ecologistas Malaka, son públicos e incluyen una zona verde.

El colectivo pide justificar el interés público de la actuación y proteger la zona verde y el arbolado de la zona, el litoral y la servidumbre de la costa o la torre vigía de El Ancón, catalogada como Bien de Interés Público.

«Defendemos un Ancón público, verde y protegido. Nos oponemos a su privatización y a un modelo de explotación que pueda perjudicar el patrimonio natural y público de Marbella», señala Ecologistas Malaka.

La asociación medioambientalista también ha presentado un recurso en el que solicita anular el pliego de condiciones de la licitación por parte del Ayuntamiento y suspender el procedimiento de adjudicación de la explotación de un establecimiento que, señala Ecologistas Malaka, se ubicará en el entorno dunar de la playa Real de Zaragoza, un espacio natural protegido por la Red Natura 2000 del Gobierno central, y que incluye hábitats y especies de gran valor ecológico.

El establecimiento, que se proyecta en una de las mejores playas del municipio, contará con una superficie de unos 200 metros cuadrados y la empresa adjudicataria podrá explotarlo, si el Consistorio culmina el proceso de adjudicación, durante siete años, plazo que se podría prorrogar otros 15.

Ecologistas Malaka cuestiona la falta de una evaluación ambiental «adecuada» y de garantías suficientes para proteger las dunas y advierte de las «graves alteraciones» que, de concretarse el proyecto, sufrirían las especies de camaleones y aves protegidas y los hábitats dunares por la erosión, la contaminación, el ruido y la iluminación que sufriría la zona.

«El recurso reclama medidas concretas, como menos plásticos, energías renovables, control del ruido, protección de la biodiversidad y restauración de las dunas y la construcción del nuevo chiringuito fuera del ámbito de la reserva dunar. Las dunas no son un solar. Son patrimonio natural de Marbella», señala el colectivo medioambientalista.