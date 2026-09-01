Ofrecen en Marbella cuatro cursos gratuitos de formación para el empleo

El Ayuntamiento de Marbella abre este martes el periodo de inscripción para cuatro cursos gratuitos presenciales de formación para el empleo, enmarcados en la segunda convocatoria de este ejercicio y contemplados dentro del plan municipal con el que se pretende alcanzar un total de 291 personas en el periodo 2025-2027.

Las acciones, financiadas por el Consistorio, se impartirán de octubre a noviembre y los destinatarios son personas en edad laboral (a partir de 16 años cumplidos), preferentemente empadronadas en el municipio de Marbella, inscritas como demandantes de trabajo en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo de Marbella y San Pedro Alcántara.

Los cursos ofertados son ‘Maquinaria de jardinería y su mantenimiento’, de 50 horas de duración, donde se conocerán en detalle todos los sistemas y componentes de la maquinaria de jardinería y sus implementos. De igual modo, se enseñará a saber cómo usar, operar y dar regulaciones bajo las normas de seguridad, utilizar la planificación racionalmente y llevar a efecto los programas de revisiones, reparaciones y mantenimiento preventivo de la maquinaria de jardinería a utilizar.

Otro de los cursos se denomina ‘Técnicas de poda’, de 30 horas de duración, que servirá para adquirir los fundamentos básicos de las técnicas según la tipología de la planta a podar y el tipo de suelo, teniendo en cuenta la prevención de riesgos laborales.

El plazo de inscripción se prolongará hasta el 20 de septiembre de 2026.