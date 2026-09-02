Marbella aumenta más de un 110% el presupuesto para los talleres de mayores en 2026-2027

El Ayuntamiento de Marbella destacó este martes el incremento de la partida presupuestaria de los talleres que se desarrollará durante el curso 2026-2027 en los diez Centros de Participación Activa y que supera en más de un 110 por ciento la destinada anteriormente, pasando de cerca de 177.000 euros a los 371.000.

La nueva planificación ofrece actividades dirigidas a promover el bienestar físico, la salud, la creatividad, la participación social y el aprendizaje, con propuestas adaptadas a los diferentes intereses y necesidades de las personas mayores, señaló ayer la delegada de Asuntos Sociales, Isabel Cintado.

En el ámbito físico y deportivo se incluyen talleres de gimnasia, yoga, pilates, zumba, gimnasia flamenca y taichí, mientras que el área de salud incorpora actividades destinadas a la estimulación de la memoria.

La programación artística y cultural cuenta con talleres escénicos como sevillanas, bailes de salón, bailes del mundo, coro, teatro y espectáculos, además de diferentes propuestas plásticas y creativas, entre ellas, manualidades, bolillos y pintura al óleo.

«Es una programación récord que responde al crecimiento que ha experimentado este programa durante los últimos cuatro años y a la demanda y las necesidades que nos trasladan los mayores de Marbella», señaló la delegada de Asuntos Sociales

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Durante el curso se impartirán 13.200 horas anuales de talleres, equivalentes a unas 400 horas semanales, distribuidas a lo largo de 33 semanas lectivas.