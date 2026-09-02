Marbella inaugura un centro de trabajo de proximidad para la Delegación de Limpieza en Nueva Andalucía

El Ayuntamiento de Marbella ha concluido la construcción de un centro de trabajo de proximidad para la Delegación de Limpieza en el distrito de Nueva Andalucía, una instalación con la que, según el Consistorio, se optimizará el servicio municipal.

El local, que se ha habilitado en el aparcamiento subterráneo del Centro Polivalente del distrito y cuenta con un espacio de almacenaje y aseos con duchas y lavabos, hará que el tiempo de los operarios sea más efectivo al ahorrar desplazamientos y que dispongan de mejores instalaciones.

La dependencia municipal tiene una superficie de alrededor de 80 metros cuadrados de superficie, de los que cerca de 60 se han destinado a la zona de almacén, y los 20 restantes a los aseos, que cuentan con dos duchas, dos lavabos y dos inodoros.

El local dispone igualmente de un puesto con conexión de datos.

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Los trabajos para construir el centro de trabajo han incluido la creación de redes de abastecimiento, saneamiento, la mejora en el sistema eléctrico y la iluminación, así como un sistema de ventilación forzada.