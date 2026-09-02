Piden en Marbella anular la cesión de dos parcelas públicas a una urbanización de lujo

El PSOE reclamó este martes, a través de unas alegaciones, la nulidad del procedimiento a través del cual el Ayuntamiento de Marbella quiere conceder dos parcelas públicas ubicadas en el litoral de El Ancón a la construcción de un club de playa vinculado a una urbanización de lujo situada en las cercanías.

La formación socialista advirtió de que, si el Gobierno local prosigue con el expediente, elevará a los tribunales una operación que permitiría habilitar un equipamiento privado con restaurante con terraza y piscina, centro de gastronomía y aparcamientos en terrenos públicos

El expediente contempla ceder a la empresa que ejecuta la urbanización de lujo la explotación privada durante 50 años de dos terrenos del Ayuntamiento destinados a zonas verdes y equipamientos.

Se da la circunstancia de que el Gobierno local presentó en su momento un proyecto para habilitar en las parcelas un parque público, aparcamientos y un espacio para difundir el patrimonio del municipio. Una de las parcelas alberga además la torre almenara El Ancón, declarada Bien de Interés Cultural.

El expediente que ha iniciado el Ayuntamiento para ceder las parcelas «está plagado de oscurantismo e irregularidades», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez, que pidió aclarar el procedimiento antes de seguir con su tramitación.

«No hay informes técnicos y jurídicos del Área de Urbanismo que justifiquen el cambio de uso de las parcelas y falta un estudio de impacto ambienta, que es preceptivo dadas las características de la actuación. Se trata de un pelotazo urbanístico», indicó Pérez.

La operación para ceder el suelo municipal a la empresa que ejecuta el residencial de lujo sale a la luz meses después de que el Ayuntamiento anunciara una inversión de 3,5 millones de euros para urbanizar la zona.

«Ahora descubrimos que esa inversión pública y esas zonas verdes que se vendieron a los ciudadanos como un parque público pueden acabar al servicio exclusivo de una urbanización privada», señaló la portavoz del PSOE, que calificó de «otro engaño» de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, a los vecinos del municipio.

«Una vez más, la regidora pone el patrimonio público al servicio de intereses privados, mientras los vecinos de Marbella pierden espacios que deberían estar destinados al disfrute de toda la ciudadanía», agregó la edil del PSOE.

Ecologistas Malaka ha presentado también alegaciones contra un proyecto que, señala el colectivo, supondría ocupar «de forma privada y lucrativa» parcelas públicas y verdes.