La carrera contra el cáncer de Marbella se celebrará el 4 de octubre

La carrera solidaria que organiza la Asociación Contra el Cáncer (AECC) en Marbella cada año para concienciar sobre el cáncer de mama, conocida de forma popular como ‘Marea Rosa’, se celebrará el 4 de octubre.

La jornada comenzará a las 11.00 horas con un entrenamiento impartido por un entrenador personal hasta que, al mediodía, los participantes tomen la salida en la confluencia entre la avenida del Mar y el paseo marítimo.

El itinerario recorrerá las calles de Marbella hasta llegar al Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez, en el que los participantes tendrán a su disposición una barra solidaria con comida y música.

El evento contará también con una tómbola solidaria y actividades infantiles para los participantes más pequeños.

El precio de las inscripciones será de 12 euros e incluye el seguro de cada competidor, la camiseta del evento y el dorsal

«Este año existen expectativas de llegar a los 3.000 participantes, siempre que el tiempo acompañe. El año pasado no tuvimos las mejores condiciones climatológicas, por lo que este año esperamos superar nuestro mejor registro hasta la fecha», señala el presidente de la AECC en Marbella, Santiago Gómez-Villares.

La carrera de la Marea Rosa, uno de los eventos solidarios de mayor recaudación de la AECC en Marbella, se desarrollará bajo el lema ‘Nos lo tomamos a pecho’.

El colectivo destinará la recaudación a los programas de ayuda y atención para las mujeres con cáncer de mama.