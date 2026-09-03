Las concentraciones de apoyo a Ceuta reúnen a 10.000 personas en Marbella, San Pedro y Nueva Andalucía

Las concentraciones de apoyo a Ceuta celebradas en Marbella, San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía han reunido a unas 10.000 personas, según los datos facilitados por la Policía Local.

El acto más multitudinario ha tenido lugar en Marbella, donde alrededor de 6.000 personas se han dado cita para mostrar su respaldo a la Ciudad Autónoma ante la situación que atraviesa en las últimas semanas.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha sido la encargada de leer el manifiesto y ha destacado la elevada participación. Durante su intervención, ha reclamado “soluciones” y garantías para evitar que una situación de estas características pueda repetirse.

Concentración de apoyo a Ceuta en Marbella. / L. O.

Muñoz también ha pedido al Gobierno central que asuma sus responsabilidades en cuestiones relacionadas con la seguridad, el control de fronteras y la situación migratoria.

Las movilizaciones se han extendido además a otros puntos del municipio. En San Pedro Alcántara han participado unas 3.000 personas, mientras que en Nueva Andalucía la concentración ha congregado a alrededor de 1.000 asistentes.