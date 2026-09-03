IU recurre ante la Junta de Andalucía la cesión de dos parcelas públicas para un club de playa en Marbella

IU reclamó este miércoles al equipo de gobierno de Marbella que pare el proyecto de concesión demanial previsto en la playa de El Ancón para la construcción y explotación de un club de playa de lujo en dos parcelas que pertenecen al Ayuntamiento.

La coalición de izquierdas también anunció que recurrirá la concesión ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Málaga por la posible afección a la torre almenara de El Ancón, monumento del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural.

«La operación supondría un nuevo paso en la privatización de espacios que forman parte del patrimonio público de Marbella. Hablamos de entregar durante 50 años 17.000 metros cuadrados de terreno público para que una empresa privada construya y explote un megaclub de playa con aparcamiento y centro gastronómico en primera línea de costa, un espacio que debería destinarse a zona verde pública y preservar la torre de El Ancón», señaló el coordinador de IU, Manuel Núñez.

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El PSOE y Ecologistas Malaka también piden parar la operación urbanística.