Litoral
IU recurre ante la Junta de Andalucía la cesión de dos parcelas públicas para un club de playa en Marbella
IU reclamó este miércoles al equipo de gobierno de Marbella que pare el proyecto de concesión demanial previsto en la playa de El Ancón para la construcción y explotación de un club de playa de lujo en dos parcelas que pertenecen al Ayuntamiento.
La coalición de izquierdas también anunció que recurrirá la concesión ante la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en Málaga por la posible afección a la torre almenara de El Ancón, monumento del siglo XVI declarado Bien de Interés Cultural.
«La operación supondría un nuevo paso en la privatización de espacios que forman parte del patrimonio público de Marbella. Hablamos de entregar durante 50 años 17.000 metros cuadrados de terreno público para que una empresa privada construya y explote un megaclub de playa con aparcamiento y centro gastronómico en primera línea de costa, un espacio que debería destinarse a zona verde pública y preservar la torre de El Ancón», señaló el coordinador de IU, Manuel Núñez.
El PSOE y Ecologistas Malaka también piden parar la operación urbanística.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenida en Málaga una falsa abogada por estafar 100.000 euros en la compraventa de un inmueble de lujo en Marbella
- Marbella 1949
- Ecologistas advierten de la «privatización» del litoral de Marbella
- El Marbella FC cuenta ya con la financiación para ejecutar el estadio: 'Es un proyecto único
- Polémica con el servicio de oncología radioterápica en el Costa del Sol: 'Su interrupción puede alterar las posibilidades de curación
- La escasez de mano de obra eleva el coste de la vivienda y paraliza proyectos en Marbella
- La Cheesequería abre su nueva tienda en Marbella y regalará 1.000 tartas de queso por la inauguración
- El PSOE destaca una inversión de 1,4 millones del Gobierno para renovar el centro de gimnasia rítmica de Marbella