La UTE Marina Internacional ejecutará la ampliación del puerto La Bajadilla en Marbella

Una alianza de empresarios malagueños ejecutará la transformación del puerto de La Bajadilla, una de las actuaciones de mayor envergadura de la Costa del Sol y que acumula años de demora.

El proyecto de Marina Internacional de Marbella, que asumirá la gestión de las instalaciones el 1 de enero, contempla una inversión de unos 200 millones de euros para construir un puerto que pasará de tener 268 amarres a 750, por lo que triplicará su capacidad; y albergará la llegada de embarcaciones de hasta 70 metros de eslora, lo que permitirá acoger desde barcos recreativos hasta yates de gran envergadura y cruceros.

El proyecto contempla la construcción de un dique principal de 1,13 kilómetros de longitud, que protegerá el puerto por sus lados este y sur; un contradique de 450 metros de longitud para la protección por el lado oeste; y un espigón para la canalización del arroyo Primero destinado también a separar su cauce de la playa de El Cable y conservar la arena. Para ello, el proyecto prevé la integración ambiental y la regeneración del entorno con medidas correctoras mediante aportaciones y trasvases de arena en las playas de Venus, La Bajadilla, El Cable y El Faro.

El muelle, uno de los más populares de Marbella, dispondrá también de nuevas infraestructuras y servicios, un área comercial, espacios pesqueros, varadero y mil plazas de aparcamiento.

«La ampliación del puerto La Bajadilla supondrá un impulso económico importante para Marbella», señaló el consejero andaluz de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, que se desplazó al municipio para anunciar el desbloqueo de unas actuaciones más esperadas en la Costa del Sol.

«La recuperación del proyecto de La Bajadilla es una muestra más de la ruta estratégica que el Gobierno andaluz está siguiendo para reflotar unas instalaciones portuarias llamadas a ser un revulsivo económico y de empleo para la zona en la que se encuentran, especialmente en un destino como la Costa del Sol», agregó.

La Junta de Andalucía confía ahora uno de los proyectos de mayor envergadura de Marbella a la UTE que, en su momento, compitió por las actuaciones y perdió ante la alianza empresarial Nasir Bin Abdullah & Sons, del jeque cataría Abdullah Al Thani, que contaba con el apoyo del Ayuntamiento.

El proyecto fue licitado hace 16 años, pero el contrato fue rescindido y el expediente quedó abandonado.

El Gobierno regional retomó el proyecto en 2019 e inició la tramitación para superar los procedimientos ambientales y los informes de Costas y jurídicos.