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Limpieza

OSP denuncia la falta de limpieza en calles de San Pedro Alcántara

«El pueblo sigue sucio y desatendido. Es un despropósito», señala la formación sampedreña

El concejal de OSP, Manuel Osorio, en una imagen de archivo. |

El concejal de OSP, Manuel Osorio, en una imagen de archivo. | / l.o.

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Marcel Vidal

Marbella

Opción Sampedreña (OSP) pide al equipo de Gobierno más y mejor limpieza en las calles de San Pedro.

El concejal de OSP Manuel Osorio ha puesto el ejemplo de la calle Pepe Osorio, una de las más transitadas de la localidad y que, en opinión del edil, carece del suficiente mantenimiento.

«Vemos que las aceras están ennegrecidas o hay orines de perros en las esquinas de la calle. Se han hecho algunas intervenciones en la zona de la isla de los contenedores de la calle, pero la vía necesita otros tipo de tratamiento. Es un verdadero despropósito», señala el edil en una grabación difundida a través de las redes sociales de la formación sampedreña.

«Hay que hacer un trabajo (de limpieza) completo y hay que hacerlo durante los cuatro años del mandato y en el pueblo entero», agrega Osorio, que asegura que San Pedro «sigue sucio y desatendido».

El concejal de la formación sampedreña se suma así a las críticas sobre la falta de mantenimiento en los espacios públicos del municipio, especialmente en verano -el periodo de mayor afluencia de turistas-, que han expresado en el transcurso del estío la presidenta de la asociación de las pymes del Casco Antiguo de Marbella, Carola Herrero, y la asociación que aglutina a los empresarios relacionados con la vivienda de alta calidad en la localidad.

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La gestión de la limpieza de las calles y plazas de Marbella y San Pedro es uno de los aspectos más criticados por pymes, vecinos y oposición municipal en los últimos años.

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