Arde el vestuario de un campo de fútbol municipal de Marbella

Un incendio declarado el jueves por la noche afectó a uno de los vestuarios del campo de fútbol municipal Luis Teruel y a la zona de calderas, en la que se calienta el agua que utilizan los usuarios de las instalaciones.

El incendio se produjo en torno a las 21.00 horas, minutos después de que los jugadores de uno de los equipos de las categorías inferiores del Marbella F.C acabaran su entrenamiento.

Las llamas, visibles desde las viviendas más próximas al terreno de juego, ocasionaron una importante columna de humo negro y obligaron a desalojar el equipamiento.

«Esto es una vergüenza. El campo está recién hecho», señala en un vídeo difundido por las redes sociales uno de los usuarios que se encontraba en las instalaciones en el momento de producirse el incendio.

El primer equipo del conjunto blanquillo, que compite en la segunda federación del fútbol español, utiliza también las instalaciones, ubicadas en el polideportivo Arroyo Primero, en la barriada de la Plaza de Toros, una de las más populares de Marbella.

El campo de fútbol Luis Teruel experimentó a finales de 2024 unas actuaciones para mejorar y modernizar las instalaciones con una inversión que rondó los 450.000 euros, según señaló el Ayuntamiento en una nota de prensa.

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Entre las intervenciones que se ejecutaron para mejorar el equipamiento deportivo se encontraba la rehabilitación de la zona de vestuarios y el baño.