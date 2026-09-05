Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feijóo abre el curso político con sartená de huevos fritosDemolición del hotel IbisPolémica tala de un ficus en La PazAlertas por el virus del Nilo en MálagaMálaga escapa de los avisos naranjas por calorRécord de empleo en la hostelería de MálagaHorario y dónde ver el Málaga CF-LevanteLesión de Lobete y Ochoa, al quirófano
instagramlinkedin

Sucesos

Arde el vestuario de un campo de fútbol municipal de Marbella

El fuego obliga a desalojar unas instalaciones en las que entrena el equipo local de fútbol

El campo de fútbol, en el momento de declararse el incendio.

El campo de fútbol, en el momento de declararse el incendio. / l.o.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

Un incendio declarado el jueves por la noche afectó a uno de los vestuarios del campo de fútbol municipal Luis Teruel y a la zona de calderas, en la que se calienta el agua que utilizan los usuarios de las instalaciones.

El incendio se produjo en torno a las 21.00 horas, minutos después de que los jugadores de uno de los equipos de las categorías inferiores del Marbella F.C acabaran su entrenamiento.

Las llamas, visibles desde las viviendas más próximas al terreno de juego, ocasionaron una importante columna de humo negro y obligaron a desalojar el equipamiento.

«Esto es una vergüenza. El campo está recién hecho», señala en un vídeo difundido por las redes sociales uno de los usuarios que se encontraba en las instalaciones en el momento de producirse el incendio.

El primer equipo del conjunto blanquillo, que compite en la segunda federación del fútbol español, utiliza también las instalaciones, ubicadas en el polideportivo Arroyo Primero, en la barriada de la Plaza de Toros, una de las más populares de Marbella.

El campo de fútbol Luis Teruel experimentó a finales de 2024 unas actuaciones para mejorar y modernizar las instalaciones con una inversión que rondó los 450.000 euros, según señaló el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Noticias relacionadas

Entre las intervenciones que se ejecutaron para mejorar el equipamiento deportivo se encontraba la rehabilitación de la zona de vestuarios y el baño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents