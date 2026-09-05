Seguridad
Marbella elimina siete torres de tensión en Las Chapas ante el riesgo de fuego
La actuación, con una inversión de 200.000 euros, permitirá retirar unos 100 metros de tendido aéreo y liberar espacio público en Golden Beach
El Ayuntamiento de Marbella eliminará siete torres de media tensión en la zona de Golden Beach, en el distrito de Las Chapas, para mejorar la seguridad y liberar nuevos espacios públicos.
La actuación, que supondrá una inversión de 200.000 euros, servirá para retirar unos 100 metros de tendido aéreo en el entorno del sendero del río Real de Zaragoza y ampliar el área disponible junto al parque infantil.
La medida permitirá también mejorar la protección en una zona boscosa al eliminar riesgos de incendio vinculados a posibles averías o cortocircuitos.
«Desde el inicio del mandato, se estableció como prioridad recuperar y colaborar estrechamente con la empresa suministradora en la retirada de cuantas más instalaciones posibles de nuestra ciudad», explica el concejal del Área, José Eduardo Díaz.
La actuación en la zona de Golden Beach tendrá continuidad con nuevos proyectos en diferentes zonas de Marbella, parte de ellos ubicados en diversos puntos en los alrededores de la autopista AP-7 y la autovía A-7.
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