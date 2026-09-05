Parques infantiles quemados y con basura en la zona sur de San Pedro Alcántara

Parques infantiles en estado de abandono y quemados en algunas zonas desde hace tiempo, basuras esparcidas por los espacios públicos y jardines con carencias de mantenimiento.

La zona sur de San Pedro Alcántara presenta serios déficits de conservación, a pesar de tratarse de una de las áreas de mayor desarrollo inmobiliario y de equipamientos del municipio.

Basura y los problemas de salubridad

«El vallado perimetral del parque infantil de la zona se encuentra en mal estado, los jardines están mal mantenidos y la basura genera problemas de salubridad», señaló este viernes el concejal de Opción Sampedreña (OSP) Manuel Osorio, que visitó la zona.

«El problema es que esta es la situación que vemos en muchas zonas de San Pedro», agregó mientras observaba un parque infantil ubicado en la zona, precintado para impedir el acceso ante las carencias de mantenimiento.

La zona sur de San Pedro Alcántara alberga el pabellón deportivo Sergio Scariolo, que, en una semana, acogerá el partido del Torneo Costa del Sol de baloncesto entre el Real Madrid y La Laguna Tenerife y que contará con una capacidad para alrededor de mil aficionados.

La situación en la que se encuentra el ensanche sur será «la tarjeta de presentación» de San Pedro que se encontrarán los asistentes al encuentro entre dos de los equipos de la máxima categoría del baloncesto español -si el Ayuntamiento no adecenta antes la zona-, señala el edil de la formación sampedreña. «Muchas zonas de San Pedro, como esta, están abandonadas, dejadas», añadió.

El equipo de gobierno asegura que la celebración del partido será una jornada «histórica» para San Pedro, ya que será la primera vez que albergue un partido del Real Madrid.

Expectación máximo ante la llegada del Real Madrid

«La expectación es máxima y supone una ocasión única para contemplar a jugadores como Sergio Llull o Tavares, además de a un conjunto de la categoría de La Laguna Tenerife», señala el teniente alcalde de San Pedro, Javier García.

«La repercusión del partido atraerá seguramente a aficionados, no solo de Marbella y San Pedro Alcántara, sino de otros municipios de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar. Hay clubes importantes en localidades como Estepona o Manilva y muchos seguidores estarán interesados en asistir al encuentro», agrega el concejal.

Sobre el pabellón Sergio Scariolo, el Ayuntamiento destaca que se ha convertido en una «instalación de referencia capaz de albergar grandes acontecimientos deportivos».