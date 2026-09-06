Críticas al proyecto de un hotel de lujo en la Milla de Oro de Marbella

Ecologistas Malaka pide parar un proyecto que contempla la construcción de un hotel de lujo en la playa de El Ancón, en plena Milla de Oro de Marbella, al entender que pondría en riesgo el litoral del municipio.

La actuación contempla levantar en primera línea de playa un edificio de unos 16 metros de altura, con planta baja más cuatro alturas, lo que triplicaría la altura máxima permitida en la zona, explica el colectivo medioambientalista, que señala que el inmueble "rompería la escala humana del frente litoral".

Críticas por la Ley de Costas y el riesgo de inundación

"El proyecto invade la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, lo que vulnera la Ley de Costas; no se ha evaluado el riesgo de inundación costera ni el impacto del cambio climático y la subida del nivel del mar; y la cesión de zona verde pública es insuficiente, con solo el 19 por ciento, y rompe la continuidad del corredor ecológico litoral", advierte el colectivo verde.

Ecologistas Malaka calcula que Marbella cuenta con unas 18.000 plazas hoteleras (sin contar las viviendas de uso turístico), al mismo tiempo que diferentes proyectos hoteleros se tramitan en el municipio. "No se justifica el interés público" del hotel que se proyecta en El Ancón, concluye la asociación.

Oposición también a un club de playa

El colectivo medioambientalista, el PSOE e IU se oponen también a que el Ayuntamiento ceda dos parcelas de titularidad municipal junto a la playa de El Ancón para que una empresa construya un club de playa vinculado a una urbanización de lujo que se ejecuta en la zona.