Marbella reconoce a Nielson Sánchez-Stewart, referente de la abogacía en la Costa del Sol

Se ha convertido en un referente de la abogacía en la Costa del Sol y testigo de una ciudad que, en los últimos 50 años, ha experimentado una gran transformación que le ha llevado a convertirse en uno de los destinos turísticos más codiciados de España al mismo tiempo que ha pasado por los años más oscuros de su historia.

El abogado Nielson Sánchez-Stewart llegó en 1973 a Marbella, donde estableció su hogar, abrió su despacho y, desde entonces, ha desarrollado buena parte de su actividad laboral.

Doctor en Derecho, académico, profesor, autor y conferenciante, ha sido decano del Colegio de Abogados de Málaga y ha participado en ámbitos relacionados con la deontología profesional y el turno de oficio. Y, sobre todo, ha sido uno de los pioneros en el desarrollo de la abogacía en Marbella, ciudad en la que la Justicia tiene, desde hace décadas, un excesivo protagonismo en el desarrollo de los asuntos municipales.

Más de medio siglo ligado a la abogacía en Marbella

Sánchez-Stewart, por ejemplo, figura entre los impulsores de una sede propia para la Delegación del Colegio de Abogados de Málaga, la promoción de su biblioteca y la puesta en marcha del aula de la Escuela de Práctica Jurídica, por la que han pasado cientos de profesionales.

A pesar de su aportación al mundo del derecho local, reconoce que Marbella "me ha dado mucho más de lo que haya podido aportarle". "Me ha permitido formar un hogar, abrir un despacho, educar a mis hijos y, en dos palabras, ser feliz", señala durante un acto de reconocimiento a su trayectoria en la ciudad mediante una glorieta con su nombre en el centro urbano de Marbella, iniciativa aprobada por unanimidad en la Corporación local.

Una glorieta reconoce su trayectoria

"El acuerdo es un acto de generosidad. Los homenajes y distinciones ni se piden ni se rechazan, simplemente se agradecen", señala, tras participar en un acto que contó con la asistencia de compañeros de profesión, amigos y representantes institucionales, entre ellos la decana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, y antiguos responsables de la institución.

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La alcaldesa, Ángeles Muñoz, le define como un "magnífico embajador" de Marbella y una figura "estrechamente enraizada en la historia reciente del municipio", mientras el PSOE le ha trasladado la enhorabuena por el reconocimiento público y su trayectoria profesional.