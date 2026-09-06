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Marbepop celebra 40 años en Marbella con Malmö 040, Las Dianas y La Leshe Que Mamate
El festival tendrá lugar el 3 de octubre en el parque de La Represa, con entrada gratuita y ocho horas de música en directo
El festival Marbepop, uno de los más populares de Marbella, celebrará el 3 de octubre en el parque de La Represa su 40 aniversario con una edición que recuperará la esencia de uno de los movimientos culturales vinculados a la juventud del municipio y que combinará la presencia de bandas nacionales con una destacada representación del talento musical local.
Malmö 040, Las Dianas y La Leshe Que Mamate, en el cartel
El cartel estará encabezado por La Leshe Que Mamate, banda local legendaria vinculada a los orígenes de Marbepop y que regresará con su particular combinación de ska; Malmö 040, con su propuesta de pop fresco; y Las Dianas, que llegarán desde Granada con su pop-punk desenfadado e irónico.
También actuará Skabum, una banda de San Pedro Alcántara que se ha convertido en uno de los fenómenos jóvenes del panorama local tras ser finalista del programa televisivo "La Voz Kids".
El evento tendrá entrada gratuita y ofrecerá música en directo desde las 16.00 hasta las 00.00 horas. Parte de los beneficios del festival se destinará a una oenegé local, mientras la recaudación de los ecovasos irá destinada a Triple A.
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