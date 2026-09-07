Marbella destina 57.200 euros a Bancosol para favorecer la atención alimentaria y la autonomía de las personas en situación de vulnerabilidad

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, han suscrito un nuevo convenio de colaboración a través del cual la asociación benéfica percibirá una subvención de 57.200 euros.

Bancosol empleará la ayuda a financiar actuaciones como la gestión y distribución de productos perecederos y no perecederos a través de entidades sociales del municipio; y el desarrollo de programas de inclusión laboral, formación y mejora de la empleabilidad para usuarios en situación de riesgo de exclusión social.

«La finalidad del proyecto es ir más allá de la atención alimentaria para favorecer la autonomía de las personas. La colaboración entre las administraciones públicas y las entidades sociales permite avanzar en la atención y dignificación de las personas en situación de vulnerabilidad», señala el presidente de Bancosol.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, destaca la «gran labor que realiza el colectivo en favor de las personas más vulnerables del municipio».

Bancosol ayudó, solo en el ámbito alimentario, a 1.450 vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara en el último ejercicio a través de la distribución de más de 68.000 kilogramos de alimentos.

Además, durante los seis primeros meses de 2026, el colectivo logró 38 inserciones laborales en Marbella; e impartió acciones de concienciación sobre consumo responsable y prevención del desperdicio a alrededor de 1.500 alumnos del municipio mediante charlas y talleres.