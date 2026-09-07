La segunda singladura de la ampliación de La Bajadilla de Marbella

Fue durante años el trasatlántico de los proyectos de la Costa del Sol pero, tras navegar en un mar de burocracia y legalismos judiciales, quedó varado en los cajones de las administraciones públicas.

Parecía que las posibilidades de las actuaciones se habían evaporado tras la salida de escena de su principal impulsor, el jeque catarí Abdullah Al Thani.

Pero el proyecto para ampliar el puerto La Bajadilla, una de las cuatro marinas de Marbella, ha levado el ancla hace una semana para afrontar una nueva singladura.

La unión temporal de empresas (UTE) Marina Internacional de Marbella, integrada por sociedades malagueñas, asumirá la gestión de La Bajadilla el 1 de enero, fecha a partir de la cual tiene previsto ejecutar la ampliación del puerto de un municipio en el que los grandes proyectos para transformar las infraestructuras públicas brillan por su ausencia en los últimos años.

«La ampliación de La Bajadilla es el proyecto de la constancia tras mil avatares judiciales», señalaron fuentes de la UTE a La Opinión de Málaga en abril de 2025, después de que la Junta de Andalucía aprobara la autorización ambiental de las actuaciones.

«La autorización ambiental ha costado casi un año lograrla. Seguiremos con la misma constancia y paciencia que hemos demostrado hasta ahora», agregaron entonces las fuentes.

El proyecto de los empresarios malagueños contempla una inversión de unos 200 millones de euros para construir un puerto que pasará de tener 268 amarres a 750, por lo que triplicará su capacidad; y albergará la llegada de embarcaciones de hasta 70 metros de eslora, lo que permitirá acoger desde barcos recreativos hasta yates de gran envergadura y cruceros.

El proyecto contempla la construcción de un dique principal de 1,13 kilómetros de longitud, que protegerá el puerto por sus lados este y sur; un contradique de 450 metros de longitud para la protección por el lado oeste.

Una larga travesía

Marina Internacional de Marbella perdió la adjudicación de las obras en 2011 en detrimento de la sociedad Nas Marbella, liderada por Al Thani y que contó con el apoyo del Ayuntamiento de Marbella, fascinado entonces por el brillo de los petrodólares del jeque catarí; y de la sociedad municipal que gestiona el puerto deportivo Virgen del Carmen.

Pero la propuesta de Al Thani comenzó a hacer aguas en 2017, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la licitación del proyecto al entender que Nas Marbella, una sociedad de nueva creación, incumplía los requisitos del concurso, como acreditar solvencia económica y técnica; y carecer de un importe mínimo de facturación en los tres años anteriores a la licitación y de experiencia en la gestión de puertos deportivos.

Al Thani presentó un recurso contra el fallo del TSJA , pero el Tribunal Supremo lo rechazó, hundiendo así las aspiraciones del jeque catarí y el Consistorio.

El Gobierno autonómico recuperó el proyecto en 2019 y se lo adjudicó a Marina Internacional de Marbella, que volvió a concurrir para hacerse con el proyecto.

«La recuperación del proyecto de La Bajadilla es una muestra más de la ruta estratégica que el Gobierno andaluz está siguiendo para reflotar unas instalaciones portuarias llamadas a ser un revulsivo económico y de empleo para la zona», señala el Ejecutivo regional.

La Junta y la UTE malagueña confían en que, esta vez, el proyecto llegue a buen puerto.