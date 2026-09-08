Isabel Pérez, candidata del PSOE para Marbella en las elecciones locales de 2027

Isabel Pérez será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Marbella en las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027.

La concejal, portavoz de la formación socialista en la Corporación local, ha contado con el respaldo unánime del PSOE de Marbella después de que su precandidatura fuera la única presentada en el proceso interno del partido, que concluyó ayer.

Pérez cuenta con el respaldo de los secretarios generales del PSOE de Marbella y de San Pedro, José Bernal y Enrique Ruiz, respectivamente, y el apoyo unánime de lo los integrantes del grupo socialista en el Ayuntamiento.

«Quiero encabezar una alternativa de gobierno para el municipio y ofrecer a la ciudadanía un proyecto centrado en la gestión, los servicios públicos, la transparencia y la defensa de los intereses de Marbella y San Pedro», señaló la candidata del PSOE.

«Quiero que Marbella tenga un gobierno municipal capaz de responder a las necesidades de sus vecinos y afrontar los problemas que afectan al municipio. El Ayuntamiento necesita un cambio de rumbo urgente y una alternativa política frente al equipo de gobierno de Ángeles Muñoz y su manifiestamente incompetente equipo de gobierno», agregó.

Exdelegada de Urbanismo entre 2015 y 2017, Pérez nació y creció en Marbella, lo que, sumado a su profesión de arquitecta, «me hacen ser consciente de las necesidades y los retos que tiene por delante Marbella, como es la vivienda», apuntó.