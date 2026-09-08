«Málaga enriquece a los turistas de Marbella con su oferta cultural»

¿Cómo ha sido la transición desde el antiguo hotel Plaza hasta el establecimiento gestionado bajo la marca Hard Rock?

La transformación ha supuesto un cambio muy significativo. Más allá de una renovación física, se ha incorporado una identidad de marca muy definida, basada en la música, el entretenimiento, la experiencia del cliente y un servicio diferencial. La acogida por parte del mercado ha sido muy positiva y ha permitido posicionar el hotel en un segmento más premium y experiencial. Contamos con una propuesta gastronómica que se adapta a todos los gustos e incluye conceptos únicos como Sun Society, el exclusivo rooftop del hotel con vistas privilegiadas y una cuidada selección de cócteles y bebidas; un bar deportivo; el Eden Pool Club, situado junto a la piscina; la última incorporación 11:11 Société, con una propuesta de fusión mexicana y oriental; o el restaurante Suena Chido, de gastronomía mexicana.

¿Y para los clientes que buscan una oferta relacionada con el descanso y el bienestar?

Para los huéspedes que buscan una experiencia wellness, ofrecemos Rock Spa, un espacio que está dedicado al bienestar y la relajación que incluye un completo circuito de aguas con piscina cubierta, sauna y baño turco. Todo ello se combina con una ubicación excepcional e instalaciones diseñadas para quienes desean disfrutar de un ambiente vibrante sin renunciar al máximo confort.

¿Cómo es el perfil medio de cliente del hotel?

Recibimos un perfil muy diverso, tanto parejas como grupos de amigos y familias. Sin embargo, todos comparten una característica común y es que buscan experiencias memorables durante sus vacaciones. Son viajeros que valoran el ocio, la gastronomía, la música y el componente experiencial del destino. Además, suelen ser clientes que buscan combinar momentos de relax con una amplia oferta de entretenimiento, disfrutando tanto de las instalaciones del hotel como de todo lo que Marbella y la Costa del Sol tienen para ofrecer.

¿Qué opinión tiene de la imagen de marca de la ciudad?

Marbella atraviesa un momento excepcional gracias a su apuesta por el turismo premium y de lujo, consolidándose como una de las ciudades más atractivas para el turismo internacional por su buen clima, calidad y estilo de vida. En Hard Rock Hotel Marbella, nos sumamos a la oferta de la ciudad ofreciendo un concepto diferente desde una ubicación privilegiada para disfrutar de la ciudad y sus playas.

¿Cuáles son, a su juicio, los dos puntos más fuertes de la oferta turística de Marbella?

Marbella se está consolidando como uno de los destinos favoritos para el turismo nacional e internacional gracias a dos grandes pilares. Por un lado, su estilo de vida y propuesta de ocio, marcados por el fantástico clima de la Costa del Sol, una gastronomía distintiva, un ambiente vibrante y una gran oferta de campos de golf para los amantes de este deporte. Por otro lado, su excelente conectividad, al encontrarse junto a Málaga, un destino clave que facilita la llegada de viajeros a través de su aeropuerto y enriquece la experiencia del con su amplia oferta cultural.

¿En qué cree que Marbella debería mejorar como destino?

Marbella tiene una posición privilegiada, pero siempre existen oportunidades de mejora. Es importante seguir apostando por la sostenibilidad, la diversificación de mercados, la desestacionalización de la demanda y el desarrollo de infraestructuras que permitan mantener la competitividad del destino a largo plazo. Asimismo, continuar promoviendo eventos culturales, deportivos y empresariales contribuirá a reforzar la actividad durante todo el año.