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Marbella culmina las actuaciones de mejora en la calle Virgen de Loreto

La obra ejecutada por el Ayuntamiento de Marbella ha permitido renovar las redes de telecomunicaciones, suministro eléctrico y riego tras una inversión total de 471.000 euros

Calle Virgen de Loreto.

Calle Virgen de Loreto. / l.o.

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Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha culminado la remodelación integral de la segunda fase de la calle Virgen de Loreto, en San Pedro Alcántara, una actuación que ha supuesto una inversión municipal de 471.000 euros y que ha permitido renovar las infraestructuras de la vía y su imagen urbana.

La intervención se ha desarrollado sobre una superficie de unos 1.400 metros cuadrados, ha tenido una duración de cinco meses y ha incluido la renovación de la infraestructura de saneamiento y la instalación de una red separativa de aguas pluviales y residuales.

También se han instalado redes de telecomunicaciones, alumbrado y suministro eléctrico, además de infraestructuras destinadas al riego y al baldeo.

«La intervención permitirá mejorar el funcionamiento de la red y solucionar los problemas que se producían anteriormente, como los malos olores», señala el teniente alcalde, Javier García.

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El Ayuntamiento ha acometido actuaciones similares en distintas vías del municipio, como la primera fase de Virgen de Loreto y las calles Virgen del Pilar.

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