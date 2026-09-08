Vandalizan la sede del PSOE en Marbella con mensajes contra el Gobierno

El secretario general del PSOE de Marbella, José Bernal, ha condenado y denunciado el acto de vandalismo esta pasada madrugada en la sede del PSOE marbellí.

Bernal ha reclamado una respuesta "unánime" de todas las fuerzas políticas y ha mostrado su "profunda preocupación y absoluto rechazo" ante unos hechos que considera "especialmente graves por el contexto en el que se producen".

Mensajes contra el Gobierno

Los mensajes, según afirma el secretario, coinciden con eslóganes que fueron jaleados hace apenas unos días durante una concentración convocada en Marbella en apoyo a Ceuta.

"En aquella concentración se escucharon insultos gravísimos contra el presidente del Gobierno, mientras la alcaldesa de Marbella permanecía presente y asentía ante quienes los coreaban. Hoy nos encontramos con esos mismos mensajes trasladados a la fachada de la sede del PSOE", ha señalado.

En una nota ha destacado que "no solo se trata de una sede política, sino de un lugar abierto al barrio, donde se atiende a vecinos, se tramitan ayudas sociales y se ha colaborado con asociaciones y colectivos que trabajan con las personas que más lo necesitan".

El secretario general socialista ha reclamado que "nadie mire hacia otro lado" y ha pedido "una condena clara" de estos hechos por parte de todas las fuerzas políticas con representación municipal, agradeciendo el apoyo expresado desde IU.

"Lamentamos profundamente que, a esta hora, ninguna de las fuerzas políticas presentes en el pleno del Ayuntamiento de Marbella haya tenido la decencia democrática de solidarizarse con el PSOE y con sus militantes y simpatizantes ante este ataque. El PSOE sí ha sabido hacerlo cuando otras formaciones o colectivos han sufrido situaciones similares. La democracia se defiende siempre, también cuando quien sufre el ataque es un adversario político", ha afirmado Bernal.

Descontento de los socialistas

El dirigente socialista ha advertido además de que "no se puede normalizar un clima de acoso, señalamiento e intimidación hacia quienes piensan diferente". "Los militantes y simpatizantes del PSOE de Marbella no pueden verse sometidos a este acoso indigno por defender unas ideas políticas. Las diferencias políticas se expresan en las urnas, en los plenos y en el debate público, nunca mediante amenazas, insultos o actos vandálicos", ha dicho.

"Quien vandaliza esta sede no está atacando únicamente unas siglas. Está atacando un espacio que durante años ha estado al servicio de los vecinos y, especialmente, de quienes peor lo están pasando", ha añadido en el comunicado.

El secretario general del PSOE de Marbella ha reclamado que los hechos sean investigados y que sus responsables respondan ante la justicia. "No vamos a permitir que el miedo o la intimidación condicionen nuestra actividad política. El PSOE seguirá estando en la calle, en los barrios y en su sede, atendiendo a los vecinos y defendiendo sus derechos", ha aseverado.

Finalmente, en la nota, Bernal ha apelado a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas y ha insistido en que "Marbella merece una política basada en el respeto, la convivencia y la democracia".