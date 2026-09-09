Deportes
Marbella, sede del II Open Nacional de Frontenis y Paleta Goma
La delegación de Deportes de Marbella organiza este encuentro de frontenis que contará con la participación de nueve jugadores locales frente a representantes de diversas federaciones nacionales
Marbella volverá a convertirse del viernes 11 al domingo 13 de septiembre en punto de encuentro para el deporte base nacional con la celebración de un nuevo Open Nacional de Frontenis y Paleta Goma, organizado por el club local de Frontenis, en colaboración con la delegación de Deportes, y que tendrá como escenarios las instalaciones del Polideportivo Paco Cantos y el frontón de San Pedro Alcántara. La competición reunirá a alrededor de 60 jóvenes deportistas procedentes de distintos puntos del territorio nacional, con presencia de jugadores de comunidades como Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía. El concejal de Deportes, Lisandro Vieytes, destacó que «Marbella se va a convertir en una verdadera ciudad del deporte desde el viernes hasta el domingo, ya que concentrará seis eventos deportivos de carácter nacional, internacional, autonómico y provincial en diferentes puntos del municipio».
En este sentido, resaltó que el Open Nacional de Frontenis contará con la participación de nueve jugadores locales, que tendrán la oportunidad de representar a Marbella ante deportistas llegados de diferentes federaciones nacionales. Las jornadas comenzarán el viernes por la tarde y se prolongarán durante todo el sábado, mientras que el domingo se desarrollará la jornada final hasta las 15.00 horas.
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