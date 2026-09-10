Tradiciones
1.700 kilos de sardinas gratis en Marbella: cuándo y en qué playas se repartirán
La iniciativa, organizada por la Cofradía de Pescadores de Marbella, recupera su tradición con actuaciones musicales en directo
Los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara se despedirán del verano el 17 de septiembre con una de las principales tradiciones de la provincia de Málaga, los espetos de sardinas.
La XIII edición de la Moraga Popular, que organiza la Cofradía de Pescadores, comenzará a partir de las 20.00 horas y se desarrollará en las playas de La Salida, en San Pedro Alcántara; Levante, en Puerto Banús; La Venus, en Marbella; y Real de Zaragoza, en el distrito de Las Chapas.
1.000 kilos de ensalada de tomate picado, pan y bebidas
Durante la jornada, se repartirán de forma gratuita alrededor de 1.700 kilogramos de sardinas preparadas en los tradicionales espetos y cerca de 1.000 kilogramos de ensalada de tomate picado, además de pan y bebidas.
La Cofradía de Pescadores de Marbella se encargará del suministro del pescado y de su elaboración siguiendo el procedimiento tradicional.
La velada, en cuya organización participa también el Ayuntamiento de Marbella, contará además con actuaciones musicales en directo a cargo de grupos locales.
Homenaje al turismo
«La iniciativa se ha consolidado como una gran jornada de convivencia con la que rendimos homenaje al turismo, a los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara y a la tradición marinera del municipio», señala el concejal del Área, Diego López.
La Moraga Popular nació en el año 2010 como ‘Homenaje al Turismo y al Municipio’ y, tras el paréntesis provocado entre otros motivos por la pandemia del coronavirus, la celebración se recuperó en 2022.
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