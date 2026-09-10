Sucesos
Investigan el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en Marbella
Los restos han aparecido en la zona de Guadalmina y la Policía Nacional trata de determinar la identidad de la persona y si se encuentra ante una muerte violenta
La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en Marbella. Los restos fueron localizados esta semana en Guadalmina, en las inmediaciones de una zona comercial del municipio malagueño.
Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que se ha abierto una investigación para tratar de identificar a la persona fallecida y esclarecer las circunstancias de su muerte. Entre las cuestiones que deberán determinar las pesquisas se encuentra si el fallecimiento pudo producirse de forma violenta.
El cadáver fue localizado por trabajadores en Guadalmina
Según la información adelantada por El Español de Málaga, fueron trabajadores de una empresa quienes encontraron los restos en esta zona de Marbella.
El cadáver todavía conservaba prendas de ropa pese a su avanzado estado de descomposición. Este elemento ha llevado a los investigadores a manejar como hipótesis que los restos puedan corresponder a un varón, aunque la identidad todavía no ha sido determinada.
La investigación permanece abierta para aclarar tanto quién es la persona fallecida como las circunstancias en las que se produjo la muerte.
- Críticas al proyecto de un hotel de lujo en la Milla de Oro de Marbella
- Parques infantiles quemados y con basura en la zona sur de San Pedro Alcántara
- Marbella reconoce a Nielson Sánchez-Stewart, referente de la abogacía en la Costa del Sol
- «Málaga enriquece a los turistas de Marbella con su oferta cultural»
- La segunda singladura de la ampliación de La Bajadilla de Marbella
- Marbella, escenario ideal de Carmen Mola
- La UTE Marina Internacional ejecutará la ampliación del puerto La Bajadilla en Marbella
- Arde el vestuario de un campo de fútbol municipal de Marbella