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Investigan el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en Marbella

Los restos han aparecido en la zona de Guadalmina y la Policía Nacional trata de determinar la identidad de la persona y si se encuentra ante una muerte violenta

El cadáver en avanzado estado de descomposición ha sido encontrado en Guadalmina.

El cadáver en avanzado estado de descomposición ha sido encontrado en Guadalmina. / l..

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La Opinión

Málaga

La Policía Nacional investiga el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en Marbella. Los restos fueron localizados esta semana en Guadalmina, en las inmediaciones de una zona comercial del municipio malagueño.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que se ha abierto una investigación para tratar de identificar a la persona fallecida y esclarecer las circunstancias de su muerte. Entre las cuestiones que deberán determinar las pesquisas se encuentra si el fallecimiento pudo producirse de forma violenta.

El cadáver fue localizado por trabajadores en Guadalmina

Según la información adelantada por El Español de Málaga, fueron trabajadores de una empresa quienes encontraron los restos en esta zona de Marbella.

El cadáver todavía conservaba prendas de ropa pese a su avanzado estado de descomposición. Este elemento ha llevado a los investigadores a manejar como hipótesis que los restos puedan corresponder a un varón, aunque la identidad todavía no ha sido determinada.

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La investigación permanece abierta para aclarar tanto quién es la persona fallecida como las circunstancias en las que se produjo la muerte.

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