La Policía investiga como un posible ajuste de cuentas la muerte a tiros de un hombre de 33 años en Marbella

La Policía investiga como un posible ajuste de cuentas la muerte de un hombre de 33 años en Marbella, que fue localizado el pasado 24 de agosto con un disparo en la zona del abdomen, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

La víctima, de origen senegalés, tenía antecedentes policiales y había permanecido detenida hasta la mañana del mismo día en el que fue hallada. La investigación abierta tras lo ocurrido maneja ahora como hipótesis que el crimen pueda estar relacionado con un ajuste de cuentas.

La víctima había estado detenida ese mismo día

El tiroteo se conoció ya durante el mes de agosto, aunque las pesquisas continúan para tratar de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la muerte y determinar qué hay detrás del disparo que acabó con la vida del hombre.

La principal línea de investigación apunta así a un posible ajuste de cuentas, según las fuentes consultadas, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso.

Otro tiroteo esta semana en Marbella deja tres detenidos

Este caso se conoce mientras Marbella vuelve a estar pendiente de otro suceso con armas de fuego registrado este martes, 8 de septiembre, cuando un hombre resultó herido de bala en una pierna.

Por este segundo tiroteo han sido detenidas tres personas y la primera hipótesis de los investigadores apunta a un enfrentamiento entre bandas rivales vinculadas al narcotráfico. Se trata, no obstante, de una investigación diferente a la abierta por la muerte del hombre de 33 años.