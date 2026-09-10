Playas
Socorristas realizan 5.800 intervenciones en las playas de Marbella en un mes
El servicio de socorrismo de Marbella y San Pedro Alcántara efectuó más de 5.830 actuaciones en agosto, destacando los 42 rescates acuáticos y las cerca de 800 intervenciones sanitarias realizadas
El servicio de socorrismo que vela por la seguridad en las playas de Marbella y San Pedro Alcántara en verano realizaron sólo en agosto más de 5.830 actuaciones, la mayoría de ellas vinculadas con el salvamento.
Durante este periodo, se realizaron 42 rescates acuáticos, de los que 41 fueron leves y uno moderado; y se intervino también en 20 casos relacionados con el extravío de menores o personas vulnerables.
En el ámbito sanitario se atendieron 799 incidencias. Las más frecuentes fueron las heridas y quemaduras, con 314 actuaciones; y las picaduras de medusa, con 245.
También se contabilizaron 45 intervenciones por picaduras de pez araña, 27 por picaduras de insectos y 23 por patologías relacionadas con el calor.
El servicio prestó 43 asistencias con ambulancia y efectuó 25 traslados hospitalarios durante agosto, uno de los meses con más afluencia de turistas.
Por su parte, las motos acuáticas y embarcaciones de rescate realizaron 198 intervenciones, de las que 142 estuvieron dirigidas a la prevención de riesgos entre los usuarios; 55 relacionadas con embarcaciones; y un rescate acuático.
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