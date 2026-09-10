Narcotráfico
Tres detenidos tras incautar más de una tonelada de hachís de una lancha en Marbella
La Guardia Civil ha intervenido 1.124 kilogramos de hachís en la costa de la localidad de la Costa del Sol tras detectar una operación de abastecimiento de combustible entre una narcolancha y una embarcación recreativa
La Guardia Civil ha incautado 1.124 kilogramos de hachís en la costa de Marbella tras ser desembarcados de una lancha semirrígida de alta velocidad.
La actuación tuvo lugar de madrugada, cuando los agentes recibieron un aviso de la Central Operativa de Servicios (COS) en el que se alertaba de la detección de una posible narcolancha a unas 13 millas náuticas al sur de Marbella, a la que se había abarloado una embarcación recreativa.
Tras el encuentro, ambos barcos tomaron rumbos diferentes hacia distintos puntos de la costa. Según ha detallado la Guardia Civil, los agentes localizaron una furgoneta con 26 fardos de hachís en su interior, con un peso de 1.124 kilogramos y procedieron a la detención de dos individuos.
Barco interceptado en Fuengirola
Asimismo, y de forma coordinada, las patrullas interceptaron en el Puerto de Fuengirola el barco recreativo que supuestamente prestó apoyo logístico a la narcolancha. Los agentes de la Guardia Civil hallaron a bordo cinco garrafas de gasolina dispuestas para el abastecimiento en el mar, práctica conocida como petaqueo, procediendo de inmediato a la detención de su tripulante.
En la operación se ha intervenido hachís repartido en bultos de unos 40 kilogramos cada uno, la embarcación de recreo, la furgoneta que portaba la droga y un turismo con placas de matrículas falsas, propiedad de uno de los detenidos.
A los tres implicados se les atribuyen presuntos delitos contra la salud pública y falsedad documental, por lo que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente
Las diferentes actuaciones han sido desarrolladas por efectivos del Puesto Principal de Mijas, de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de Torremolinos, Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y del Equipo de Policía Judicial de Mijas.
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