El urbanismo en Marbella recupera la estabilidad tras diez años de incertidumbres

El urbanismo de Marbella, una de las materias más sensibles para el desarrollo económico del municipio y más polémicas durante las últimas décadas, comienza a ver la luz de la estabilidad al final de un túnel de incertidumbres e inseguridades de diez años de duración.

La Corporación municipal aprobará en una semana, en una sesión plenaria de carácter extraordinario, el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el documento que devolverá a inversores, inmobilarias o constructoras la confianza en el desarrollo del municipio y que saltó por los aires después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara en los últimos meses de 2015 el planeamiento de 2010.

El plan de 2010 estaba llamado a reordenar el urbanismo después de los desmanes y la depravación que sufrió Marbella tras los gobiernos del GIL, por lo que el fallo del TS cayó como un jarro de agua fría sobre un municipio en el que la sombra del gilismo se percibe aún en un sinfín de edificios que fueron construidos al margen de la ley o la escasez de suelos públicos, usados para levantar inmuebles de carácter privado.

El fallo del TS obligó al Ayuntamiento a recuperar el planeamiento de 1986, de 40 años de antigüedad, para ordenar el urbanismo del siglo XXI en el séptimo municipio más poblado de Andalucía.

«Culminar el PGOM para una ciudad como Marbella es absolutamente indispensable», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Uno de los principales cambios que contempla el documento es el incremento del suelo catalogado como urbano, que pasará de los aproximadamente 40 millones de metros cuadrados contemplados en el planeamiento de 1986 a unos 53 millones y permitirá al Ayuntamiento disponer de nuevas superficies en las que ejecutar infraestructuras y equipamientos.

El Consistorio confía en que el incremento de suelo edificable le permita también contar con más posibilidades para construir viviendas, una de las grandes necesidades sociales para amplias capas de la población, como jóvenes o trabajadores, en un municipio en el que buena parte del mercado inmobilario se destina a los grandes inversores o se ha reorientado hacia el uso turístico.

Tras la aprobación del PGOM, la Corporación local deberá aún dar el visto bueno al Plan de Ordenación Urbana, el documento que recogerá las regulaciones operativas de cada parcela incluida en el PGOM.

El planeamiento urbanístico de Marbella será el primero de Andalucía que se desarrolla bajo la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de la región.