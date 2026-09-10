Un paciente con viruela del mono, ingresado en el Hospital Costa del Sol de Marbella

Un paciente con mpox ―antes llamado viruela del mono― se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella. Así lo ha confirmado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, que ha asegurado que “no existe ningún riesgo”.

La Administración ha explicado que, como ocurre en todos los casos de infecciones, se han tomado las “medidas oportunas” según los protocolos establecidos, por lo que no existe peligro alguno. Asimismo, han subrayado que el hospital dispone de “la infraestructura necesaria” para abordar este tipo de casos.

Qué es la viruela del mono

La viruela del mono es una enfermedad zoonótica viral poco frecuente que hasta 2022 era endémica en algunos países de África occidental y central.

Según detalla la Junta en su ‘Protocolo para la Detección Precoz y Manejo de Casos ante la Alerta de Viruela de los Monos (MonkeyPox) en Andalucía’, suele ser una enfermedad autolimitada y la mayoría de las personas se recuperan en varias semanas. Sin embargo, en algunos casos puede producirse una enfermedad grave.

El sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado en un comunicado que el paciente se encuentra ingresado en la planta de Cardiología del hospital por falta de espacio.

La organización sindical considera que dicha planta no dispone de las infraestructuras adecuadas para la hospitalización de pacientes de alta transmisividad, “lo que incrementa el riesgo para el personal sanitario y los usuarios”.

SATSE reclama que se habilite la Unidad de Infecciosos

Por ello, reclama al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que habilite la Unidad de Infecciosos, ubicada en la ampliación del hospital, que fue inaugurada el pasado mes de marzo por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y que actualmente se encuentra en desuso pese a estar dotada con los medios técnicos adecuados para tratar estas patologías.

El sindicato afirma que es “inconcebible” que se estén haciendo estos “apaños” que pueden poner en riesgo a los profesionales sanitarios y a los pacientes. Inisiste en que ubicar a pacientes de infecciosos en plantas no habilitadas "no tiene justificación" y exige al SAS una respuesta inmediata.

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Por su parte la Junta, ha asegurado que se han tomado las medidas oportunas según los protocolos y que no existe ningún riesgo.