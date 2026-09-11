Alteraciones en el tráfico en Marbella ante la llegada de la Vuelta a España

La llegada de la Vuelta a España de ciclismo a Marbella pone este viernes a prueba el tráfico en un municipio cuyos vecinos están habituados a soportar frecuentes retenciones, especialmente en la época estival, debido al uso de unas carreteras que no han crecido al mismo ritmo que lo ha hecho el número de vehículos que circulan por ellas.

La localidad de San Pedro Alcántara, el núcleo urbano por la que pasarán los ciclistas, cuenta desde el miércoles con 15 paneles informativos a lo largo del bulevar, destinados a facilitar la planificación de los desplazamientos previos a la llegada de los deportistas como en el transcurso de la jornada de celebración de la etapa.

La iniciativa tiene como objetivo que vecinos y visitantes consulten con antelación las afecciones previstas y organizar sus recorridos, teniendo en cuenta las necesidades de desplazamiento habituales, como los trayectos para acudir al trabajo, los accesos y salidas de la ciudad, el estacionamiento o los desplazamientos hacia el aeropuerto de Málaga.

Las afecciones al tráfico estarán condicionadas por el desarrollo de la propia carrera y que la previsión es restablecer la circulación en cuanto finalice el paso de La Vuelta por los puntos afectados.

El Ayuntamiento desplegará un dispositivo integrado por 45 policías locales y recomienda a los vecinos que no usen los vehículos entre las 14.30 y las 16.30 horas, período aproximado del evento ciclista en San Pedro.

La principal afección del tráfico, según prevé el Ayuntamiento, será la bajada de la carretera de Ronda, hasta la llegada a la rotonda de la avenida Oriental, y luego la travesía al bulevar de San Pedro Alcántara.

En el momento en el que se realice el corte de esas vías principales, se tendrá que modificar la señalización de San Pedro y habrá una posible afectación desde Marbella en esa dirección, con el corte en la autovía A-7 antes de llegar al túnel.

«Queremos que los vecinos puedan organizar su recorrido, saber dónde pueden aparcar, buscar salidas alternativas si tienen que ir a trabajar o desplazarse al aeropuerto y, en definitiva, contar con toda la información necesaria para minimizar las molestias», señala el Consistorio.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha autorizado adelantar la finalización de la jornada lectiva en los centros de Educación Infantil y Primaria de San Pedro Alcántara con motivo del paso de la Vuelta Ciclista a España.

La administración autonómica ha autorizado a los colegios a anticipar la salida del alumnado a las 13.00 horas.