Critican el exceso de cemento tras la obra en la calle Coclé en San Pedro Alcántara

Opción Sampedreña criticó este jueves el «exceso de cemento y piedras» que, en su opinión, predomina en la calle Coclé, en San Pedro Alcántara, tras unas actuaciones ejecutadas por el Ayuntamiento de Marbella.

El Consistorio emprendió las actuaciones días después de que un temporal de lluvia y viento derribara el pasado invierno parte de los árboles de una plaza ubicada en la vía.

«Hemos pasado de tener una plaza con zonas verdes, arbolado y zonas en los que los menores jugaban a tener una plaza con cemento y piedras. El Ayuntamiento no ha tenido la decencia de poner ni flores ni plantas. Los árboles que ha plantado, se han muerto», señaló la concejala de la formación sampedreña María Luisa Parra, en una visita a la calle.

La edil criticó también la demora en las actuaciones para rematar la obra, como la finalización de la instalación lumínica o la limpieza de escombros. «El Gobierno local estará esperando a que nos acerquemos a las elecciones para inaugurar este espacio», agregó la concejala.

Los trabajos, señaló el Ayuntamiento, contemplan la renovación del pavimento, la reorganización de distintos elementos urbanos y actuaciones sobre las redes de abastecimiento, riego y pluviales.

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La obra incluye la sustitución del firme existente por hormigón desactivado, así como la reorganización de jardineras y otros elementos urbanos para optimizar el uso del espacio público y la instalación de una nueva red de aguas pluviales.