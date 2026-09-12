El Casco Antiguo de Marbella se abre al público entre historia y patrimonio amenazado

Serán cerca de 30 recorridos dirigidos a los estudiantes de Marbella y San Pedro Alcántara y al público en general.

El primer itinerario se realizará el próximo sábado -una vez que la mayor parte de los turistas haya regresado a sus países y sólo las sillas, las mesas, las sombrillas y los veladores de los restaurantes ocupen la mayor parte del espacio público- y pasará por la iglesia de La Encarnación, reformada en el siglo XVI; la muralla de Marbella, del siglo X; o la plaza de Los Naranjos, una de las más representativas del municipio. Tras ese primer recorrido, se organizarán los demás hasta finales de años.

Visitas guiadas con intérpretes especializados

El Ayuntamiento pone así en marcha un programa de visitas guiadas con intérpretes especializados en el Casco Antiguo para tratar de divulgar la riqueza histórica, cultural y patrimonial de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Los itinerarios ofrecerán una visión completa del legado que han dejado las distintas culturas que han pasado por la ciudad, desde sus orígenes hasta la actualidad.

«Las visitas permitirán descubrir de una forma amena y didáctica la evolución histórica de Marbella, recorriendo sus calles, plazas y monumentos más representativos de la mano de profesionales especializados en interpretación del patrimonio», señala el Consistorio.

En el caso de los escolares, la propuesta se plantea como una herramienta complementaria para acercarles la historia de la ciudad y favorecer el conocimiento de su entorno.

La iniciativa, sin embargo, se pone en marcha en plena incertidumbre sobre el futuro de la antigua Casa del Gobernador, uno de los edificios de mayor valor histórico del Casco Antiguo.

En el inmueble, ubicado a escasa distancia de la plaza de Los Naranjos y la iglesia de La Encarnación, pernoctó el rey Felipe IV en Marbella durante un viaje que le llevó por el sur de la península Ibérica el 30 de marzo de 1624.

Siglos después, sería la casa natal de José López Domínguez, presidente del Consejo de Ministros del 6 de julio al 30 de noviembre de 1906, bajo el reinado de Alfonso XIII, en una de las épocas más convulsas de la Historia de España.

Once apartamentos para viajeros

En los próximos años, los siguientes moradores podrían ser los turistas, si prospera un proyecto que ha presentado una firma inmobiliaria para edificar once apartamentos para viajeros en el interior del inmueble y al que se oponen instituciones y colectivos culturales y sociales del municipio y del resto de Málaga.

Unas cien personas vinculadas al mundo de la docencia y la cultura y entre las que figuran profesores de la UMA; el cronista oficial de Marbella y colaborador de La Opinión de Málaga, Francisco Moyano; o Antonio Romero Domínguez, descendiente de José López Domínguez, han firmado también un manifiesto a favor de la defensa del inmueble.

«Es un grave atentado contra el patrimonio histórico, además de que a los vecinos se les arrebata el castillo», señaló el portavoz de la plataforma y autor del manifiesto, el historiador y doctor en Historia del Arte Francisco Moreno, en la presentación del manifiesto, en 2024.

Un convento apuntalado

También el futuro del convento de La Trinidad pende de un hilo y parte de sus muros, de los contrafuertes que evitan que se vengan abajo tras la aparición de diferentes grietas.

El Ayuntamiento está a la espera de lograr ayudas de la Junta de Andalucía o de la Unión Europea que le permitan financiar los trabajos de recuperación del inmueble, del siglo XVI y en un preocupante estado de conservación.

«Trabajamos para ver si podemos conseguir esa financiación que nos permita realizar los trabajados delicados que requiere el inmueble», señaló el portavoz del equipo de Gobierno, Félix Romero, en abril.

El Ayuntamiento presentó en 2013 una actuación para que el convento albergara un museo de arquitectura y diseño moderno, pero la propuesta fracasó; y, en 2018, barajó la posibilidad de que el inmueble albergara un museo de la ciudad, lo que habría permitido su recuperación. En 2020, también prometió mejoras, pero no las ejecutó.