Marbella reúne a 140 participantes europeos en la 17ª edición del torneo de baloncesto de la Agencia Espacial Europea

Marbella alberga este fin de semana un torneo de baloncesto de altura sideral.

El municipio alberga, por primera vez en su historia, una competición del mundo de las canastas vinculada a la Agencia Espacial Europea (ESA).

14 equipos para 140 participantes

El torneo alcanza su decimoséptima edición y reunirá en la ciudad a 14 equipos y alrededor de 140 participantes de España o procedentes del resto de Europa y que trabajan en empresas vinculadas a la agencia espacial.

El torneo lo disputan equipos procedentes de España, Alemania, Italia, Holanda y, como novedad en esta edición, Finlandia.

«La convocatoria ha ido creciendo con el paso de los años y lo que comenzó como una actividad vinculada a la ESA se ha convertido en un punto de encuentro para algunas de las compañías más relevantes del ecosistema espacial europeo», explica la coorganizadora del evento Clara Torcal.

El torneo amistoso se disputará en el Pabellón Carlos Cabezas y servirá para estrenar las pistas exteriores del recinto deportivo.

UIM MotoSurf World Championship

Por otra parte, Marbella alberga el fin de semana una prueba del UIM MotoSurf World Championship, que reunirá en el municipio a 70 pilotos de las categorías masculina, femenina y junior de 20 países de todo el mundo en el Lago Club del Real de la Quinta.

«Llegamos por primera vez a España a través de Marbella con un deporte que es relativamente joven y queremos que España tenga un papel protagonista», señala el director general del Campeonato Mundial de MotoSurf, Martin Jancalek.