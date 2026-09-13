Unos 50 policías controlarán en Marbella la entrada y salida de los colegios

Un operativo integrado por cerca de 50 agentes de la Policía Local de Marbella controlará las entradas y salidas de los alumnos de los 44 colegios e institutos del municipio durante el curso académico y facilitar la movilidad en los entornos de los centros educativos.

El dispositivo inició sus actuaciones el jueves, en el inicio del curso escolar.

Los policías se distribuyen por las inmediaciones de las instalaciones educativas desde media hora antes del inicio de las clases con el objetivo de regular el tráfico, favorecer la fluidez de la circulación y ordenar las zonas de estacionamiento durante unos horarios en los que se produce una elevada concentración de vehículos.

«Es uno de los grandes esfuerzos que realiza la Policía Local, ya que destinamos a este cometido todo el personal disponible de las distintas dependencias para garantizar la mayor cobertura posible. Se trata de una de las campañas más importantes que desarrollamos cada año por el número de agentes que moviliza y por su incidencia directa entre los escolares y sus familias», señala el concejal de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz.

De forma paralela, la Policía Local ha activado la Unidad de Atención a las Familias vinculada al plan contra el absentismo escolar, integrada por tres agentes y un subinspector.

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Además, en coordinación con la Junta de Andalucía, los agentes de la Policía Local desarrollan una campaña de control del transporte escolar para comprobar que el servicio se presta con todas las garantías de seguridad.