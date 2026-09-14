Isabel Pérez, candidata del PSOE a la Alcaldía de Marbella: "Quiero escuchar a los vecinos para ofrecerles el municipio que necesitan"

Su candidatura ha sido la única que se ha presentado en el PSOE local y cuenta con el respaldo de los secretarios generales socialistas de Marbella y de San Pedro Alcántara y de los integrantes del grupo socialista en la corporación municipal

¿Por qué se decidió a dar el paso para presentarse a las elecciones?

El momento clave fue asumir la portavocía del grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella. A partir de entonces, te van llevando los compañeros con sus apoyos y asumes cada vez más responsabilidades y adoptando cada vez más decisiones hasta que, finalmente, das el paso al frente.

¿Cuál será el objetivo del PSOE en las elecciones locales de 2027?

Ganar la Alcaldía, por supuesto. Un partido como el PSOE siempre tiene que pensar en llegar a las alcaldías. Es cierto que, en Marbella, la situación no es la más fácil, pero precisamente por eso sabemos canalizar con acierto los deseos de los vecinos para construir un municipio lo más cercano posible a lo que ellos quieren. Más allá de la ideología, lo que quiero es escuchar a los vecinos para ofrecerles el municipio que necesitan. Ahí tiene el PSOE un conocimiento real de lo que ocurre en el municipio.

¿Por qué tendría que ser usted la alcaldesa de Marbella?

Es la ciudad a la que quiero. Me he criado en Marbella, regresé tras terminar mis estudios y en ella tengo a toda mi familia. Por eso quiero lo mejor para Marbella. Sé perfectamente cómo ha evolucionado el municipio, sé a dónde puede llegar, sus puntos débiles y sus fortalezas. Sé que hacer para que, desde el cariño y el respeto, Marbella y San Pedro crezcan de forma positiva y sin hipotecar su futuro.

¿Cuáles son las tres principales carencias del municipio, en su opinión?

Por supuesto, la vivienda. También la movilidad y la gestión de los servicios básicos, como el funcionamiento de los barrios o la limpieza. Buena parte de las soluciones que el PSOE ha aportado para mejorar el municipio ha estado relacionado con la vivienda. Desde lo municipal se puede trabajar mucho este problema. El ejemplo más claro de fracaso en esta política en Marbella lo tenemos en la residencia Tiempo Libre (un equipamiento con 235 bungalows cuya explotación ha cedido la Junta de Andalucía a una empresa hotelera). Hemos perdido una oportunidad de oro para afrontar este problema de forma inmediata. La Junta y el Ayuntamiento tienen una visión distinta a la que Marbella y San Pedro necesitan para solventar este problema.

¿Qué propone para que el municipio tenga una buena movilidad?

Para ello, hay que tener una visión amplia del municipio y contar con una planificación para hacer frente a los problemas circulatorios. Marbella se ha convertido en una ciudad muy complicada para moverse. Y hay que trabajar mucho desde los municipal en este sentido. El Ayuntamiento tiene que, sin descuidar el turismo, cuidar más cómo viven los vecinos de Marbella y San Pedro.

"Sé perfectamente cómo ha evolucionado el municipio, sé a dónde puede llegar, sus puntos débiles y sus fortalezas"

¿Cree que los vecinos están mal atendidos?

El Ayuntamiento tendría que dar un paso más para estar más cerca de los vecinos, para preocuparse de cómo viven las personas de Marbella y San Pedro, las que viven aquí todo el año. El Consistorio tendría que facilitarles la vida con buenos servicios públicos y planificación. Eso, además, trascendería y haría de Marbella una ciudad más interesante para el turismo. Ese paso de cuidar del día a día de los vecinos hace tiempo que se perdió en Marbella y San Pedro y hay que recuperarlo.

Además de ser candidata del PSOE es también diputada nacional. ¿Es partidaria de que las elecciones generales coincidan con las locales o de que se convoquen en fechas distintas?

Sabemos que las elecciones locales serán el 23 de mayo y el PSOE de Marbella ya está preparado para afrontarlas y ganar la Alcaldía. Respecto a las elecciones generales, más allá de la fecha en la que se convoquen, lo importante es trabajar para que, cuando lleguen, tengas el trabajo hecho. No me corresponde a mi pensar cuándo serán, pero sí hacer nuestro trabajo y lo hacemos a pleno rendimiento.

La sede del PSOE de Marbella ha sufrido ataques vandálicos esta semana. ¿Cómo cree que hay que combatir la intolerancia?

No es la primera vez que nos vandalizan la sede. El ambiente político está llegando a unas extremos que no se deberían permitir por muy tolerantes que queramos ser. Hay muchos partidos políticos que están prácticamente alentando este tipo de actos. Así es como se ha dejado ver en manifestaciones organizadas en los últimos días con según qué cánticos y lemas. Este es un camino que no se debería haber comenzado ni alentar desde ningún partido.