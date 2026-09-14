Así será Oakmond, el resort de lujo que recuperará el antiguo Incosol en Marbella: 150 habitaciones, 28 suites y unas obras que arrancan este otoño

Las compañías Ilanga Capital y Real Estate at Goldman Sachs Alternatives han anunciado este lunes la firma de una financiación senior por importe de 145 millones de euros para el desarrollo de la construcción del proyecto Oakmond, una plataforma de longevidad avanzada e integrada en Marbella. Tras completar las fases de diseño, planificación y tramitación de licencias en 2025, el proyecto iniciará su fase de construcción en este otoño de 2026. Con un plazo de ejecución estimado en 36 meses, la apertura del complejo está programada para el tercer trimestre de 2029.

Desarrollado sobre una parcela de más de 53.000 metros cuadrados colindante al futuro desarrollo de Four Seasons, los promotores de Oakmond afirman que este proyecyo transformará el histórico recinto de Incosol. El complejo albergará un establecimiento de gran lujo con 140 habitaciones, 28 residencias privadas, amplias áreas destinadas al ejercicio físico y una cuidada propuesta gastronómica.

La clínica combinará diagnóstico precoz, medicina preventiva personalizada y un sistema de inteligencia clínica apoyado en herramientas de análisis de datos para monitorizar la salud de los pacientes a lo largo del tiempo.

La plataforma aspira a crear una "nueva categoría" en la que la medicina es el producto principal y la hospitalidad crea el entorno para lograr diagnósticos más profundos, una mayor adherencia al tratamiento, un compromiso más prolongado y mejores resultados. La elección de Marbella consolida a la Costa del Sol como un polo clave en Europa para el turismo de lujo y la inversión en activos inmobiliarios singulares.

Una plataforma de última generación de medicina preventiva para Marbella

"A nivel médico, constituye una plataforma de última generación de medicina preventiva, bienestar clínico y longevidad. Se trata del primer ecosistema de salud de precisión integrado verticalmente que combina hospitalidad de lujo, diagnósticos médicos integrales, intervenciones personalizadas, monitorización continua de la salud e inteligencia clínica basada en datos dentro de una misma plataforma operativa. Se concibe como una plataforma integral donde la atención no se limita a la estancia presencial del paciente" detallan.

Oakmond entra en su fase principal de desarrollo, respaldado por una base de activos y capital superior a 400 millones de euros. Esta cifra comprende la inversión de Ilanga Capital y la financiación senior aportada por Real Estate at Goldman Sachs Alternatives, junto con el valor de los activos inmobiliarios singulares (trophy assets) incorporados a la plataforma. En este marco, el presupuesto de ejecución del proyecto se sitúa en torno a los 260 millones de euros, de los cuales Real Estate at Goldman Sachs Alternatives aportará 145 millones en forma de préstamo e Ilanga Capital el resto en forma de fondos propios.

"Esta solidez financiera contribuirá a la finalización de las obras, pero también a la consolidación de la marca, al despliegue de la operativa clínica y a nuevas líneas de investigación en longevidad", aseguran.

En el marco de esta operación, Ilanga Capital ha dispuesto del asesoramiento de JLL en la estructuración de la deuda, el despacho HSFK en el ámbito legal y Deloitte como asesor comercial.

Cortina Koplowitz: "El objetivo es convertirnos en el líder mundial de este sector"

"El acuerdo con Goldman Sachs Alternatives supone un respaldo extraordinario a la visión que iniciamos hace tres años con la adquisición de Incosol, con el objetivo de crear una nueva categoría y convertirnos en el líder mundial de este sector. Contar con un socio estratégico como este consolida la viabilidad de Oakmond y refuerza nuestra capacidad para desarrollar un modelo que une la medicina preventiva, el bienestar y la atención de máxima categoría en un enclave de referencia como Marbella", señala el socio fundador de Ilanga Capital y CEO de Oakmond, Pelayo Cortina Koplowitz.

Por su parte, Rossitsa Koevska, de Real Estate at Goldman Sachs Alternatives, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo. "Estamos encantados de apoyar a Ilanga Capital y a su equipo de desarrollo, de gran experiencia, en la entrega de un nuevo activo icónico en el panorama de la hospitalidad de lujo, con atractivo global para responder a la creciente demanda de una oferta líder en longevidad y wellness", ha explicado.

Sobre Ilanga Capital y Goldman Sachs Alternatives

Ilanga Capital es una firma de capital privado e inversión institucional que crea proyectos desde la base en nichos de alto crecimiento dentro de la hostelería alternativa y los activos inmobiliarios experienciales, con modelos de negocio disruptivos y de alto impacto como OHAI Outdoor Living y Oakmond.

"Mediante la inyección de capital y nuestro conocimiento, revitalizamos activos con modelos de negocio altamente innovadores. Los modelos tradicionales de turismo ya no responden a las necesidades del mundo. En Ilanga Capital creamos nuevas formas de viajar, vivir y conectar: más responsables, más humanas y más sostenibles", apunta esta compañía.

Goldman Sachs es uno de los principales inversores en activos alternativos a nivel mundial, con más de 706.000 millones de dólares en activos alternativos totales y más de 30 años de experiencia. El negocio invierte en todo el espectro de los alternativos, incluidos private equity, growth equity, venture capital, private credit, real estate, infraestructuras, sostenibilidad y hedge funds.