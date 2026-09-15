Ejecutan más de cien actuaciones para mejorar los colegios de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha realizado durante la campaña de verano cerca de 110 actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora en los 26 centros educativos de la ciudad y en las tres escuelas infantiles, con el objetivo de que los colegios afronten el curso en buenas condiciones.

La mayor parte de las mejoras, más de 60, han sido microactuaciones destinadas a resolver necesidades concretas de albañilería, electricidad, cerrajería, carpintería, fontanería, saneamiento y conservación general; y 48 han sido intervenciones de mayor envergadura.

Entre las mejoras más destacadas figuran la del colegio Federico García Lorca, en Marbella, en el que los servicios operativos del Ayuntamiento han ejecutado 11 trabajos, como la instalación de un suelo vinílico en el gimnasio, la sustitución de las puertas de la primera planta y diversos trabajos de pintura, electricidad, fontanería, pavimentos, canalones y mantenimiento de las pistas deportivas.

«Las mejoras permiten comenzar el curso con unos espacios renovados y preparados para acoger al alumnado», señala el director del centro, Daniel Molina.

En el colegio Juan Ramón Jiménez, los operarios han instalado una cubierta en uno de sus accesos; en la guardería municipal El Pinar han reparado la cubierta del aula de bebés; en el colegio Valdeolletas, han renovado los aseos de profesores; y en el centro educativo Rafael Fernández Mayoralas, han mejorado la seguridad de las barandillas de los huecos de la escalera del edificio.

El programa se completa con intervenciones de menor entidad que permiten resolver las incidencias que detectan los responsables de los propios centros educativos.

«El Consistorio mantiene una coordinación permanente con los equipos directivos para atender durante todo el año las necesidades de los colegios. Las épocas de vacaciones permiten concentrar aquellas obras que requieren una mayor duración o afectan a espacios de uso habitual. La planificación de las intervenciones durante los periodos no lectivos permite minimizar su incidencia sobre el alumnado y el profesorado y el funcionamiento de los centros», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

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El Ayuntamiento cuenta con un Plan de Conservación de Colegios, dotado con una partida presupuestaria que ronda los 1,3 millones anuales.